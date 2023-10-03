打造創業雨林生態系　賴清德：5年內創造2萬個新創就業

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賴清德第四場發表會以「創新經濟．智慧國家」為主軸，發表「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見。賴清德表示，要加速「創新驅動」的經濟發展模式，包含產業創新、金融創新、創新創業、科技創新，目標為創新成長、包容成長、綠色成長。
「提升產業國際競爭力與韌性，讓台灣成為經濟日不落國！」賴清德說，會持續推動「六大核心戰略產業」、「發展五大信賴產業」，包含半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等產業。
賴清德提到，打造台灣成為智慧科技島，首先要強化半導體國家級戰略規劃，同時以可信賴AI為基礎，促進「AI產業化、產業AI化」，並且打造科技創新四大平台，包含「前瞻科技研發平台」、「淨零創新科技平台」、「人文社會科學及跨領域科技研究平台」及「軟體研發平台」，讓科技發展成為國家競爭力的核心。
賴清德續指，會建構以人為本的智慧新社會，包含以人和社會做為數位科技服務的對象、積極消除數位落差、全面優化政府數位公共服務、創造數位社會公共福祉、建立數位民主新典範。
提到第四點主張，賴清德說，要推動金融創新與發展，具體作法包含引導資金支持國家建設、加速金融科技創新、協助產業推動ESG、擴大普惠金融；賴接續說，要「打造創新創業雨林生態系」，會在5年內創造2萬個新創就業，新創投資金額每年達1500億元，10年內，台灣將成為創新解決方案的淨輸出國。
「發展護國群山，推動產業多元發展！」賴清德提到，除了護國神山，更要發展護國群山，要讓傳統產業、服務業、觀光業以及其他產業持續成長茁壯，作法包含支持地方創生、促進傳統產業與服務業升級轉型、支持中小微企業發展、推動觀光立國、發展國際化會展產業。
賴清德指出，要發展綠色成長新戰略，2050淨零轉型是國家發展戰略佈局的重要議題，未來除了持續發展綠能科技之外，也要推動淨零科技，運用資通訊技術、數位化工具，結合AIoT技術，協助產業進行綠色轉型，進一步建立本土「綠色金融」，鼓勵資金投入因應氣候變遷，協助產業低碳及無碳轉型，確保在「淨零轉型」之下，讓國人擁有平等發展的機會。
賴清德強調，未來是強調公平競爭、安全信任、普惠包容、淨零碳排等價值，台灣要善用自由民主國家的身分，以及在全球供應鏈角色，打造一個人人擁有能力、擁有公平機會追求自我實現的「創新經濟、智慧國家」。