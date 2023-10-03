瘋搶愛情學分！台大看電影學愛情、文大教授扮紅娘促成7對佳偶

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台大創新設計學院自109學年度開始實行「設計你的課程」計畫，邀請學生設計課程，推廣自己覺得重要的能力，但多數學生提案並沒有承認學分，「看電影學愛情」是第一個優化成為2學分的跨領域通識課程，屬文學與藝術、哲學與道德思考領域。
「看電影學愛情」授課教師、當初的提案學生（現為物理治療師）姜宗佑說，在大學專業科目中，鮮少學習如何擁有一段幸福的親密關係，希望設計這樣的課程，來幫助大學生學習愛情；愛情是一個滿複雜的議題，他透過閱讀很多的書籍、看不同的電影，運用有邏輯有架構的方式整理成知識來上課。
「看電影，學愛情」在前半學期的課程，會在課堂上實際觀看不同的愛情電影，吸收劇中人物之生命經驗，並在看完電影後與同學進行課堂討論與授課，討論與授課之內容將會與每週的課堂主題與電影劇情連結，促使學生結合感性與理性來思考愛情中的議題，希望透過自我覺察與同儕討論，能了解自身並學習接納不同的觀點，也佐以特定主題的愛情知識，反思自己在日常生活中，如何能做得更好，藉此獲得理想的愛情；而在課程的後半學期，學生們將會進行課程實作專案，將前半學期所學到的理論與知識，運用在專案上，讓愛情不只是紙上談兵，而是能夠實際感受與真正改變生活的能力。
姜宗佑說，該課程之所以受學生歡迎，主因是學生有興趣，也反映學生對愛情的需求、期待與迷惘，想在速食愛情的時代，透過課程來尋找答案。
另外，文化大學「性別與社會」通識課的課程設計也很特別，要找異性約會、一起寫下婚姻生活計畫，包含家事分工、生育、子女教養方式以及財務，都得讓雙方共同討論。一班50人，有時會有男女朋友其中一人選上，另一個跟著來旁聽的狀況。
開課教師姚蘊慧表示，婚姻生活計畫內的項目很多，會要求學生共寫是要讓其了解，男女交往不是只有談戀愛、吃喝玩樂，還要考慮未來，就牽涉到雙方的價值觀、未來規劃、對錢與性，以及跟另一半的家人相處等看法。
姚蘊慧說，學生透過該課程，對愛情有更成熟的了解，明白男女之間相處需要更多溝通與理解，這10幾年來授課，有的情侶上完課後發現觀念不合而分手，也有的更了解彼此、感情變深厚，甚至步上紅毯，她至少參加過7對學生的婚禮。
姚蘊慧分享，最近的一對，是一名女學生在大四時選上這門課，在室友鼓吹下，邀請心儀的學長一起寫婚姻生活計畫書，後來兩人發展為情侶，並在今年初結婚，自己參加婚禮時也很感動。