國旅真受出國影響！宜蘭礁溪知名飯店揭「中秋住宿率」認：有落差
中秋連假出國者眾，國內旅遊情況似乎不若以往擁擠，在網路掀起熱議，不少人認為因台灣國旅住宿費用昂貴受到教訓。據觀光署統計，國內中秋連假訂房率創下今年新低；宜蘭礁溪知名飯店坦承「中秋連假平均住宿率」，認了「確實有受到國人出國的影響」，與去年相較整體有落差。
記者蕭涵云/綜合報導
今年桃園機場連假出入境客運量接連創新高，從清明單日最高突破10萬人次、隨即迎來端午達11萬人次，而下半年的中秋至國慶連假（9月28日至10月11日）共14天，預估還將增加32架次包機、74架次加班機，總運量超過162萬人次，單日最高近12萬人次，每日平均約11.5萬人次。
而根據觀光署統計，今年疫情解封後，國人出國比例大幅度上升，公布各連假訂房率，分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%，剛過完的中秋竟創下今年比例新低，僅47.69%；而即將迎接的國慶已有54.75%。
晶華國際酒店集團與《NOWnews今日新聞》分享近期住宿率，官方表示，「今年中秋節連假，飯店確實有受到國人出國的影響，以礁溪地區的礁溪晶泉丰旅及捷絲旅宜蘭礁溪館來說，中秋連假平均住房率為90%，與去年相較整體有落差約5%住房率」，坦率認了國旅受影響。
不過該業者也公布，「今年雙十連假，以礁溪地區的礁溪晶泉丰旅及捷絲旅宜蘭礁溪館來說，目前住房率為95%，與去年持平」。
而台北信義區不具名五星飯店則低調透露，「中秋連假住房率達8成；雙十連假目前訂房率約7成」，業者私下表示「銷售情況跟預期差不多」，且依據過往經驗，雙十連假預訂情況本週仍將持續提升。