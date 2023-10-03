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國旅不貴！福華集團北市區旅館每人每晚1500元　義大天悅575元起

▲隸屬福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館取得旅館執照，擴大服務承接一般散客，即日起推出「城市輕旅行」住房專案，標準雙人房優惠價每房2900元。（圖／福華集團提供）
▲隸屬福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館取得旅館執照，擴大服務承接一般散客，即日起推出「城市輕旅行」住房專案，標準雙人房優惠價每房2900元。（圖／福華集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

國旅不貴！到台北旅遊住宿有新選擇，隸屬福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館取得旅館執照，擴大服務承接一般散客入住，不再受限公務人員及機關團體。福華國際文教會館即日起推出「城市輕旅行」住房專案，標準雙人房優惠價每房2,900元，平均每人每晚不到一千五百元就能下榻台北市區，入住可享用恬園複合式自助餐廳豐盛的早餐二客。高雄的義大天悅也有「義同旅遊百業3大住房專案」，即日起起至12月29日推出「溫馨家庭房住宿1晚」（不含早餐）2299元，4人入住等於每人只要575元。

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福華國際文教會館毗鄰台灣大學及師範大學二大學府，鄰近大安森林公園，還可一次逛足公館及師大夜市，至於交通緊臨辛亥路、建國高架道入口，往來國道南北便利，距離北捷車站步行約10多分鐘，有著方便的地理位置。即日起更擴大服務對象，推出高CP值的住房優惠專案。
 

▲福華國際文教會館一向深受公教人員及機關團體的青睞，堪稱是公教秘境旅館。（圖／福華集團提供）
▲福華國際文教會館一向深受公教人員及機關團體的青睞，堪稱是公教秘境旅館。（圖／福華集團提供）
福華國際文教會館一向深受公教人員及機關團體的青睞，堪稱是公教秘境旅館，如今擴大服務開放一般散客入住，更推出優惠住房專案，讓民眾也可入住開箱體驗。福華國際文教會館即日起推出「城市輕旅行」住房專案，標準雙人房優惠價每房每晚2900元，平均每人每晚不到一千五百元就能下榻台北市區，入住可享用恬園複合式自助餐廳豐盛的早餐二客。

業者表示，住宿期間可免費使用室內陽光恆溫游泳池，擁有六個標準水道的室內泳池讓喜好游泳的房客可以不受天候影響。另外還有健身房、桌球室及撞球室等休閒設施一應俱全。除了標準雙人房之外，還有標準單人房或有一房一廳配置的豪華套房皆有優惠價，可讓旅客依照入住需求選擇。

便宜住宿還包含福容大飯店旗下品牌「福容徠旅」，打造了第2間全新「福容徠旅水里店」，即日起至11月30日前，原價6600元的雙人房房型目前2399元起。

▲福容大飯店旗下品牌「福容徠旅」打造第2間全新「福容徠旅水里店」，目前已開賣，最低每房雙人僅要1499元。（圖／福容飯店提供）
▲福容大飯店旗下品牌「福容徠旅」打造第2間全新「福容徠旅水里店」，目前已開賣，最低每房雙人僅要1499元。（圖／福容飯店提供）
高雄的義大天悅也推出「義同旅遊百業3大住房專案」，即日起開放預訂，可入住日即日起起至12月29日，首推「溫馨家庭房住宿1晚」（不含早餐）2299元，4人入住等於每人只要575元；另有「1泊1食」2999元，包含入住溫馨家庭房、翌日雙人自助早餐；「1泊2食」3999元，包含入住溫馨家庭房、翌日雙人自助早餐以及喜悅食堂雙人晚餐。週六與連續假日需另加價1000元，優惠每日限量10間。
 

▲義大天悅推出「義同旅遊百業3大住房專案」，即日起起至12月29日，「溫馨家庭房住宿1晚」（不含早餐）2299元，四人入住等於每人只要575元。（圖／義大天悅提供）
▲義大天悅推出「義同旅遊百業3大住房專案」，即日起起至12月29日，「溫馨家庭房住宿1晚」（不含早餐）2299元，四人入住等於每人只要575元。（圖／義大天悅提供）

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