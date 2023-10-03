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Tesla Bot來台灣了！65萬元Optimus可做瑜珈　這4處近距離體驗

▲Tesla Bot（又稱Optimus）機器人首次來台展出，今起在台北內湖，明起同步進駐台中、台南與高雄展間。（圖／特斯拉提供）
▲Tesla Bot（又稱Optimus）機器人首次來台展出，今起在台北內湖，明起同步進駐台中、台南與高雄展間。（圖／特斯拉提供）

記者徐銘穗/綜合報導

特斯拉去年在AI Day發表人型AI機器人「Tesla Bot」，雖然當時行動緩慢笨拙，但在上月25日，特斯拉創辦人馬斯克在X釋出進化版Tesla Bot（又稱Optimus）機器人，可單腳站立、做瑜珈，也能自動校正完成任務。馬斯克曾估算Tesla Bot售價約2萬美元（約新台幣65萬元），如今Tesla Bot來台灣了！今（3）在特斯拉內湖服務體驗中心展示，明起同步進駐台中、台南與高雄。

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Tesla Bot（又稱Optimus）AI機器人身高172.7公分、體重56.7公斤。馬斯克去年在AI Day解釋選擇研發人形機器人，有兩大重要關鍵，即「製造成本」及「可與真實世界互動的大腦」，其他廠商都忽略這兩點。他預估人形機器人量產價格約2萬美元（約新台幣65萬元），比特斯拉電動車便宜。

▲Tesla Bot（又稱Optimus）身高172.7公分、體重56.7公斤。（圖／特斯拉提供）
▲Tesla Bot（又稱Optimus）身高172.7公分、體重56.7公斤。（圖／特斯拉提供）
特斯拉台灣今（3）早發布訊息，宣布Tesla Bot機器人首度驚喜現身台灣，將於台北、台中、台南、高雄等四地 Tesla 服務體驗中心開放靜態展示，供民眾一睹象徵 Tesla 創新科技的AI 機器人。

Tesla Bot，又稱為 Optimus，是一款人形機器人，旨在完成對人類而言重複、乏味或危險的工作。Tesla Bot 的設計靈感源自於人類的形態，因此它可以使用人類的工具、運送物品，並在工廠內工作。Tesla Bot 採用了與 Tesla 車輛相同的人工智慧技術，使其能夠安全且高效地在現實世界中移動。

即日起，Tesla Bot 機器人模型搶先於Tesla 台北內湖服務體驗中心展出，明日起將同步進駐台中、台南、高雄等地。


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