百貨餐飲等5產業補漲電價 王美花：具公平性、且對CPI影響小
行政院長陳建仁今（3）日率官員到立法院提出113年度中央政府總預算報告並備詢，經濟部長王美花會前受訪針對10月電價與台電虧損回應，指出百貨餐飲等高壓用戶取消電價凍漲，對CPI年增率，即通膨率影響僅約0.0037，此次調整是「恢復原本的電價」，非「漲價」，其中公平性及通膨平衡為2大考量因素，工商業也同意此機制。
記者鄭妤安／台北報導
10月電價凍漲，惟餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類產業別補漲15%，雖然已有學者表示，上述產業在市場上的競爭程度偏高，業者怕一旦因此調漲物價，恐使消費者跑到其他競業消費，故若有足夠的競爭力，業者因電價而將消費價格調漲的機率或幅度偏低，不過，外界仍憂慮電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾可能成為電價補漲的苦主。
對此，王美花表示，台灣疫後內需產業皆創歷史新高，因此有了「補漲」電價的考量，此次的調整，5類產業別是「恢復原本的電價」，而非「漲價」，其中考慮到公平性及通膨平衡問題，且對CPI（消費者物價指數）年增率，也就是通膨率影響很小，僅約0.0037，而工商業也同意此機制。
電價與台電虧損問題環環相扣，針對台電電價成本高於出賣價格，王美花提及虧損解決方案，坦言台電目前虧損確實是平衡通膨所致，政府於去年編列1500億提供台電穩定供電，疫後條例也編了500億，明年度預算將再資助1000億，她承諾必定讓台電穩健經營。