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路遇野豬驚險完賽！北醫大黃敏惠定向越野創佳績、將代表台灣參賽

▲台北醫學大學醫學系5年級學生黃敏惠，定向越野表現驚豔，人稱定向一姐。（圖／台北醫學大學提供）
▲台北醫學大學醫學系5年級學生黃敏惠，定向越野表現驚豔，人稱定向一姐。（圖／台北醫學大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

杭州亞運履傳捷報，台灣定向越野也大放異彩，台北醫學大學醫學系5年級學生黃敏惠今年在國內外大小賽事中履創佳績，9月甫拿下印尼國際賽與全國定向越野錦標賽女子組冠軍，以目前排名積分估算，幾乎可確定代表台灣參加11月在馬來西亞舉辦的賽事，再次為國爭光。黃敏惠分享，自己曾在山林賽事中遇到野豬和羊骸，當下既害怕又心急，但還是冷靜面對，最後驚險完賽。

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北醫大今（3）日指出，定向越野起源於歐洲，又被稱為智者的運動，是一項利用地圖與指北針，自行規劃路徑通過各個檢查點的運動，不僅考驗體力及敏捷度，還同時運用腦力思考判斷。

黃敏惠表示，選手在出發前的最後一刻才會拿到地圖，為了讓奔跑的過程更流暢並避免失誤，拿到地圖同時就會記下1至3個檢查點，也就是當你跑向第1個檢查點時，應該就要預判好第2甚至第3個檢查點的路線。

她強調，「這跟讀書考試不一樣，因為必須在心跳很快的情況下快速進行圖像記憶」，也因此，大腦如何在體能發揮極限的同時保持專注力及正確規劃路徑非常關鍵，「只要停下來看地圖或走錯一秒的路，差距就會被遠遠拉開」。

在疫情解封後，黃敏惠定向競賽成績亮眼，陸續為北醫大奪下全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽大專盃公開女子組金牌，並在全民運動會代表台北市奪下3金1銀，更代表台灣赴馬來西亞參賽榮獲雙金，在該領域中，已被公認為「 定向一姐」。

而為了在忙碌的醫學學業中兼顧熱愛的運動，黃敏惠平日的讀書規劃幾乎就像在定向越野競賽「分秒必爭」，包括參加國際賽事，黃敏惠必定帶書，無論是等待、搭機、搭車等，隨時把握時間唸書，就如2018年到香港參賽時，距離學測僅1個月，便帶著書籍赴港參賽，把握每一刻唸書，結果不僅在香港舉辦的亞洲定向錦標賽榮獲女子18歲菁英組短距離賽第2名，也順利考上第一志願醫學系，值得一提的是，比賽不僅中日港韓等亞洲菁英選手匯聚，更是黃敏惠生日，對她而言別具意義。

北醫大指出，黃敏惠身高175公分，外型清秀，很難聯想到她是一名定向越野好手，但看到黃敏惠身穿背心在山林中迅速穿越時，卻完全沒有違和感，不過定向運動不僅帶給她挑戰自我的樂趣，也曾令她心驚。

黃敏惠回憶，雖然機率很低，但她曾在山林賽事中遇到野豬和羊骸，當下既害怕又心急，但還是冷靜面對，「所幸遇到野豬時隔著一個溝渠，我不敢直視野豬，而是放慢步伐離開牠的視線後才快速轉換回地圖和賽場中。」

黃敏惠表示，強烈推薦喜歡大自然又愛旅遊的人嘗試定向運動，也希望自己有朝一日能代表台灣赴歐洲挑戰定向越野圓夢。

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