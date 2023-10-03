《家變》離經叛道、震撼文壇！作家王文興84歲辭世　文化界哀悼

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王文興的代表作長篇小說《家變》及《背海的人》體現現代主義美學的精髓，奠定王文興於台灣現代小說史的地位，其中1973年出版的《家變》描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突，主角和父親關係不佳，逼得父親出走，主角礙於人倫之常，開始一段尋父過程，體現青少年反叛，該小說從內容到形式、情節、結構，語言文字充滿創新，對當時的台灣文壇而言可謂「離經叛道」、視為「異端」，發表後震撼文壇。
王文興筆耕逾60年，堅持「精讀」與「慢寫」的作風，並追求藝術性寫作，行文著重自然與音樂性，提示當代對文字藝術性的重視，顏元叔曾評王文興小說措辭描繪精細，其「字裡行間都是真實生命，真實人生」。
文化部長史哲今天聞訊深表哀悼與敬意，並表示，王文興畢生致力於文學創作與教學，為當代開創新的文學想像與感受，是將現代主義思潮轉譯至台灣的重要人物，其過世為台灣文壇一大憾事。
文化部指出，王文興一生透過寫作與教學，致力於經營獨特的文學創作典範，為當代台灣最重要的作家之一，曾獲國家文藝獎、花蹤世界華文文學獎、法國藝術暨文學騎士勳章等。國家文藝獎評述王文興作品深具實驗性與創新性，不僅建立個人美學風格，更將漢文之表達潛能推向一個高峰，極具影響力，其辭世帶給文壇無限追思。
洪範書店、文訊雜誌社今天發布消息提到，「王老師走得十分安詳，有關治喪事宜，基本上師母尊重王老師生前交代，盡量簡單、不勞煩大家。日後文學界、學界的追思紀念會，另擇期舉辦。」