GOT7成員MARK 11月來台灣「福利採加價購」！加2990元多7種好康
南韓團體GOT7於2021年全員不續約，但團體表示不會解散，成員MARK、JAY B、Jackson、珍榮、榮宰、BamBam、有謙各自展開SOLO活動，繼JAY B、珍榮、有謙之後，MARK（段宜恩）也宣布將於11月4日隻身訪台會粉絲，而他的見面會福利採加價購模式，價格分別為2990元、1990元、990元三種，引起粉絲熱烈討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
MARK將於11月4日晚間6點在台北國際會議中心TICC舉辦《MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023》見面會，票價分為5600元、4600元、3600元， 門票於10月7日下午一點在7-11 ibon機台及ibon網站啟售。
以往韓星來台舉辦活動，會後、會前都有「售後服務」的粉絲福利，擊掌、看彩排、10人為一組的大合照都有，但這幾乎都包含在票價上；但MARK比較不同，他11月的粉絲見面會主打1對1合照、簽名卡片、簽名海報、會後Say goodbye等，共分為限量150組的2990元「The Other Side」VVIP PACKAGE；限量100組的1990元「Everyone Elsa Fades」Group Photo VIP PACKAGE；限量50組的990元「Everyone Elsa Fades」Signed Photo Card VIP PACKAGE等。
MARK的粉絲福利公告一出，引起粉絲熱烈討論，部分歌迷希望主辦單位能以實名制方式開放購買，以防止黃牛趁機搶購再加價轉售；有的歌迷則提出疑問，表示過去珍榮的小卡都是全場贈送，這次卻要加價購買；而只想買便宜票價的粉絲，很贊同此購買福利的模式，反應褒貶不一。雖然「福利加價購模式」引起討論，仍有許多粉絲表示一定支持MARK，人氣爆棚可見一斑。