好油入民進黨「鑽縫隙」　入黨爭議還有他「讓蔡英文親道歉」

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針對林裕紘入黨案，民進黨新聞部主任張志豪表示，民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，嚴重懷疑林男當初入黨有特殊目的；他強調，民進黨態度很清楚，若黨員違反黨章黨綱及本黨相關規定，將貫徹黨紀、立刻開除黨籍。
盤點過去入黨爭議，最引發討論的是2021年的前黨員趙介佑，他是北聯幫新生代核心，過去涉嫌詐欺及毒品案等案，因而被北市黨部開除，重創民進黨形象，也逼出時任黨主席蔡英文親上火線道歉。
針對該案，時任台北市黨部主委吳怡農也表示，黨部會做三件事，包括委請專業法律顧問重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理；另外，鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起為台灣的未來努力。
在趙介佑事件後，蔡英文要求時任秘書長林錫耀務必重新檢討制度，未來將建置資訊查核系統、相關判決記錄及其他公開資訊的查核，針對入黨申請，落實排黑條款。
另外，2021年6月也傳出一名在嘉義地區有黑道背景的蕭家班大哥級人士，透過網路申請入黨，且經中央黨部審核過關。不過，時任民進黨發言人謝佩芬表示，組織部初步認定因切結不實，將提請複審小組審查，經確認屬實後，入黨無效，黨證同樣註銷無效。