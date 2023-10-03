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好油入民進黨「鑽縫隙」　入黨爭議還有他「讓蔡英文親道歉」

▲「Linbay好油」林裕紘（左）日前哭訴遭到網友人身威脅，沒想到卻傳出一切是自導自演。（圖／取自黃國昌YouTube）
▲「Linbay好油」林裕紘（左）日前哭訴遭到網友人身威脅，沒想到卻傳出一切是自導自演。（圖／取自黃國昌YouTube）

記者陳佩君／台北報導

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘傳出自導自演被網友威脅，他事後透過臉書承認、道歉，並貼出民進黨黨證宣布退黨。據指出，林裕紘在2020年透過線上入黨，回顧過往，民進黨過去有許多入黨爭議，包含民進黨前黨員趙介佑、黑道入黨等，都引發外界討論。

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林裕紘恐嚇案傳出自導自演，他事後透過臉書承認、道歉，並秀出黨證宣布退黨，據了解，林裕紘於2020年3月6日線上入黨，黨籍屬桃園市黨部，黨費繳至2022年，由於當時線上入黨機制，若沒有填寫介紹人，就由地方黨部黨務專員擔任，因此林的介紹人為黨務專員，直到同年3月後，線上入黨才改為中央黨部審查，黨內人士表示，事實上介紹人與林裕紘彼此不認識，「林剛好是從這個縫隙鑽進來的！」

針對林裕紘入黨案，民進黨新聞部主任張志豪表示，民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，嚴重懷疑林男當初入黨有特殊目的；他強調，民進黨態度很清楚，若黨員違反黨章黨綱及本黨相關規定，將貫徹黨紀、立刻開除黨籍。

盤點過去入黨爭議，最引發討論的是2021年的前黨員趙介佑，他是北聯幫新生代核心，過去涉嫌詐欺及毒品案等案，因而被北市黨部開除，重創民進黨形象，也逼出時任黨主席蔡英文親上火線道歉。

針對該案，時任台北市黨部主委吳怡農也表示，黨部會做三件事，包括委請專業法律顧問重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理；另外，鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起為台灣的未來努力。

在趙介佑事件後，蔡英文要求時任秘書長林錫耀務必重新檢討制度，未來將建置資訊查核系統、相關判決記錄及其他公開資訊的查核，針對入黨申請，落實排黑條款。

另外，2021年6月也傳出一名在嘉義地區有黑道背景的蕭家班大哥級人士，透過網路申請入黨，且經中央黨部審核過關。不過，時任民進黨發言人謝佩芬表示，組織部初步認定因切結不實，將提請複審小組審查，經確認屬實後，入黨無效，黨證同樣註銷無效。

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