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關穎摔傷首現身「臉比月餅圓」　駁斥懷孕第4胎：不要鬧了

▲關穎暈眩症摔傷後公開亮相，否認懷孕第4胎「不要鬧了」。（圖／記者羅凌筠攝）
▲關穎暈眩症摔傷後公開亮相，否認懷孕第4胎「不要鬧了」。（圖／記者羅凌筠攝）

記者羅凌筠／台北報導

時尚名媛關穎出席醫美快閃店開幕，日前她陪老公朱志威出差時暈眩症發作，從登機梯摔下來，雙膝爆血，今（3）日身穿褲裝遮掩膝蓋傷疤，她表示自己從小貧血，這次踩空留下一些皮肉傷，上周末關穎發文自己「耳朵懷孕」，被誤以為是第4胎喜訊，她聽了趕緊澄清：「那是因為我去聽盧廣仲演唱會，我說他的歌聲很好聽，不可能（懷孕）啦，不要鬧了，這比我摔跤還恐怖，我會昏倒。」

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▲關穎在IG分享下飛機暈眩症發作踩空，直接從登機梯摔到地面，雙腳膝蓋都濺血，相當驚險。（圖／關穎IG）
▲關穎前陣子因為下飛機暈眩症發作踩空，直接從登機梯摔到地面，雙腳膝蓋都濺血。（圖／翻攝關穎IG）
關穎在活動上大方分享保養經，她透露自己是忽胖忽瘦型，中秋節的月餅吃多了，自嘲臉比月餅還要圓，「如果我在減重時期會採取204斷食，我甚至斷食過2天排毒，只喝水跟黑咖啡，然後攝取蛋白質，像優格、牛奶、牛肉、蛋，達到我要的體重才會增加五穀、澱粉，因為我生1胎胖24公斤，我的體重通常一直上上下下，我聽過女明星懷孕只重5公斤，我覺得太不可思議。」

▲關穎結婚10年重遊婚禮地點。（圖／關穎IG）
▲關穎（右）身材管理嚴格，笑說不想聽到老公說真話。（圖／翻攝關穎IG）
被問到老公會暗示她該身材管理了嗎？關穎笑說：「我希望大家不要互相干涉，到了一個年紀不想再聽真話，我自己會督促自己，不需要他跟我說太多。」其實關穎對飲食管理嚴格，1天要喝2公升的水，多吃蘋果、鳳梨，少吃西瓜、芒果，「我喜歡吃甜品，盡量下午3點前吃。」

關穎1天保養時間只有20分鐘，她喜歡用手指關節蘸取精油按摩太陽穴、眼周，按摩30秒到1分鐘，吃進皮膚後再塗乳液，1周抬腳3次，雙腿高過心臟，抬腳75度達20分鐘，促進血液循環、改善小腿水腫，保持跳舞、游泳的運動習慣，最近還會帶3個小孩做BOXING，關穎說：「女人難免容貌焦慮，旅行對身心靈也是很好的幫助。」

YouTuber界年度盛事走鐘獎即將舉行，關穎透露今年不會參加，「他們有問我，但是我沒有在經營頻道、也沒有入圍，我只是好玩啦，我去幹嘛？」而她最近已經在為萬聖節變裝花心思，她表示：「我比較不過聖誕節，萬聖節是我最注重的儀式感，喜歡跟小朋友胡鬧的感覺。」

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