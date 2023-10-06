龍井站前先建後售案全新完工　創造「臻於完美展豐建築」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「展豐臻品墅」基地位在龍井火車站旁邊、站前重劃新興特區，總戶數14戶，面寬5米6，地上4層半，每戶地坪19至26坪，建坪50至70多坪，戶戶雙車位；其中2戶臨路店面，1樓有套房可設置孝親房，2樓是整層客廳與廚房，3樓整層主臥房，4樓有兩房，5樓則有一半戶外空間，室內為彈性空間，可做客房或其他多功能使用。
「展豐臻品墅」鄰近龍井商圈、沙鹿商圈、靜宜商圈，距離三井OUTLET購物中心也不遠，生活機能便利；另外，該處學區為龍泉國小與龍井國中，附近還有龍泉附幼及龍井幼兒園，3分鐘就可到校，等於12年免接送。在交通方面，「展豐臻品墅」一旁就是龍井主要幹道沙田路，步行1分鐘可抵達龍井車站，開車3分鐘可達向上路、台灣大道；10分鐘可達國道三號龍井交流道，充分享受地利分紅。
在產品面部份，「展豐臻品墅」擁有龍井少見的七期豪宅建築外觀，格線的理性與木質調的感性，相互融合調動，全社區採用CloudLink雲端物聯智慧人臉辨識管理門禁系統，搭配德國百年工藝Dormakaba三合一智慧電子鎖，社區住戶透過人臉或APP就能開啟社區大門及自家大門。
在外送與網購成主流下，系統搭配智能信箱包裹櫃，不需要人與人的連結，就能運用手機遠端將物品、食物擺進社區包裹櫃；智能包裹櫃一旦感應到物品進入，就會自動開啟紫外線消毒模式，兼具安全及防疫。
此外，廚具採用日系百年大廠「驪住（LIXIL）」廚具，搭配Rinnai 三機一櫃與Bosch微波烤箱；衛浴選用擁有AQUA CERAMIC潔淨技術的「伊奈(INEX)」衛浴；地板採用德國Kronotex超耐磨木地板及白馬磁磚，為美觀加質；窗戶採用大同氣密窗，玻璃厚度則是一般的2倍，隔音效果更佳。
歡慶「展豐臻品墅」全新完工，特別祭出「十大好禮迎新屋」活動，即日起至11/30止，完成簽約程序者，就可獲得總價值12萬元的溫馨家電禮，心動不如馬上行動，龍井精品智慧宅，歡迎蒞臨鑑賞。