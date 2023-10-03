中秋訂房率創新低！南部拼雙十連假國旅 高雄觀光局：首兩日8成
今年中秋連假全台旅宿業住房率竟不到5成，創下疫情幾封以來，連假住房率的新低，也讓觀光業者將希望寄託在雙十連假。高雄市政府觀光局還貼心整理高雄國慶連假旅遊攻略，除可參加「2023高雄愛．月熱氣球」、「左營萬年季」等慶典，「壽山動物園」、「高雄旗糖農創園區」等地，也有精彩音樂表演及市集。高雄市觀光局也公布，雙十連假前兩日的市區旅館訂房率已破八成。另外，台南的旅宿業者則提到，四天連假住房率還不錯，某家不願具名的業者表示在首兩日住房率近全滿。
記者葉盛耀/綜合報導
根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%，將到來的國慶連假目前則為54.75%，其中剛過完的中秋連假，比例創下今年新低。為了迎接即將到來的雙十連假，高雄市特別整理四天內的活動給民眾參考。觀光局高閔琳局長表示，初秋的高雄天氣與溫度適合出遊，十月高雄精彩不斷電，且雙十連假前兩日的市區旅館訂房率已破八成，還在持續攀升中。
觀光局在10月7~10日、14及15日，連續兩周假日舉辦「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，現場除造型熱氣球打卡區外，還有「假日美食市集」，帶給大家滿滿異國浪漫視覺與味覺饗宴。適合親子共遊的「壽山動物園」，國慶連假期間也推出親子DIY體驗及街頭藝人表演，與遊客歡度假期；且動物園也將迎接重新開園後的第100萬名幸運遊客，將可獲動物園專屬福袋、免費暢玩動物園一整年、熱氣球搭乘券及飛往日本熊本來回機票等豐富大獎。
觀光局進一步指出，在東高雄範圍的旗山旗糖農創園區（東九道之驛），10月7日、8日每日下午兩點到晚上九點舉辦「農創世紀音樂節」，現場有農機科技展示、金曲獎最佳樂團宇宙人等9組樂團接力表演及文創市集，讓民眾在享受音樂節氛圍也能享受美食；10月8日下午4時，市府邀請「翡翠騎士」美譽的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來高表演，讓民眾能在國慶前搶先欣賞。
另外「高雄迎火獅左營萬年季」活動，今年也打造逾5公尺高巨型火獅，重頭戲眾人拉火獅首度開放民眾參與，一同大遊行，還有攻炮城等傳統特色文化迎賓，歡迎一起來祈福保平安；第一屆「TTXC台灣文化科技大會」10月7日也將在高雄盛大展開，首件作品「未來託運所」2日業於高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁廣場開放體驗。
至於台南部分，台南市觀旅局表示住房率目前還在調查中，要日期接近時才會確認。但是記者另外致電詢問，某家具指標性但不願具名的旅宿業者提到，10月7、8日是全滿的，10月9、10日為7成5；另一家則也表示四天連假目前平均住房率達7成5以上。