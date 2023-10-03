Google Pixel 8明晚登場！電信商早鳥預購曝光 粉絲暴動：真香
Google預計在台灣時間明（4）晚10點舉辦Made by Google發表會，屆時將有最新手機Pixel 8系列登場，Pixel Watch 2智慧錶和Pixel Buds Pro耳機都有望同步亮相，但等不及官方公佈，Google Pixel臉書社團就有網友Po出電信商早鳥優惠，預購手機就大方送手錶，讓粉絲激動喊：真香！
記者周淑萍/綜合報導
Pixel 8 系列手機預計明（4）日晚上會正式登場，網路上的爆料也越來越多，這次Pixel 8系列預料會在螢幕、記憶體及相機都升級，最讓人期待的就是AI運用再進化，除了魔術橡皮擦之外，會新增「聲音魔術橡皮擦（Audio Magic Eraser）」，提高錄音、錄影的聲音品質。
除了有新功能傳出，台灣還有網友神通廣大的Po出電信商早鳥優惠，一張照片提供了不少訊息。從網友的照片得知，最新Pixel 8手機會在官方公布後的隔天10月5日展開預購，10月12日正式開賣。此外，電信商預購禮也相當大方，10月5日至10月11日預購期間，搭配指定資費申辦Pixel 8 Pro，直接加送同步登場最新的Pixel Watch 2 LTE版智慧錶，市價1萬2990元。至於Pixel 8則加送Pixel Buds Pro，價值5990元。另有舊換新最高再折3000元。
提早外流的早鳥優惠相當具有吸引力，讓不少網友「心動」，且真的送手錶，讓本來不想換手機的舊代帶用戶「看到都想換」，紛紛留言「手刀預購」、「真香」。但因為要搭配5G資費，有可能會是高資費方案，詳細的資費還是要等電信商公布才能得知，另有一批用戶則正在等官網預購方案出爐。