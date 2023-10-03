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工研院加入循環採購　資源循環署明年新購設備擬跟進

▲環境部、經濟部等單位今（3）日舉行2023台灣循環經濟週跨部會聯合記者會，盼公私協力、朝向零廢棄與淨零碳排努力。（圖／記者林志怡，2023.10.03）
▲環境部、經濟部等單位今（3）日舉行2023台灣循環經濟週跨部會聯合記者會，盼公私協力、朝向零廢棄與淨零碳排努力。（圖／記者林志怡，2023.10.03）

記者林志怡／台北報導

環境部今（3）日協同經濟部、農業部、內政部等單位，召開2023台灣循環經濟週跨部會聯合記者會，工研院與多間企業也到場共襄盛舉，其中工研院環境技術總監蔡振球表示，工研院首度採行循環採購方式購置電腦設備，希望藉此帶動更多公家機關與私部門加入零廢棄的循環經濟行列。

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工研院自今（112）年起，在環境部資源循環署的協助下發起循環採購，從筆記型電腦開始，透過「產品服務化」、以租代買的方式還取得產品所有權，不使用後，則將設備退回原供應商維修租售、延長產品壽命，使相關設備生命週期中，沒有任何廢棄產生，未來規劃推廣循環採購到傢俱等其他品項與院內單位。

蔡振球指出，由於工研院也算是政府機構的一部分，因此在考量循環採購時，除了資訊安全、資料清除、環保再利用等議題外，也要思考如何在現有的財務架構下達成循環採購的目標，其背後的行政運作相對於私部門更加複雜，但最終工研院也完成了這次嘗試，希望帶動更多機關、企業加入零廢棄的行列，相信對於民間企業來說，推動循環採購會相對容易。

環境部資源循環署綜合規劃組長陳俊融則補充，對於公部門而言，循環採購涉及相關採購措施的調整，相關費用可能從「設備採購」轉為「勞務採購」，且原本設備一筆付清的款項會變為租用、成為分期付款形式，但整體來說，對政府的財務費用在一開始是減輕的。

不過，針對與廠商進行此方面合作的困難點，陳俊融說，公部門契約會期待廠商在契約期間確保商品能夠正常使用，這方面涉及合約的重新調整，且如果採用年付等分期付款方式，可能也會對廠商的財務規劃產生影響，目前評估筆電、平板等供應商較有能力做這類財務規劃，明年署方新進人員電子設備也擬跟進循環採購。

除「以租代買」的循環採購策略外，百事益總經理林志青表示，目前公司方嘗試推動「4個循環」，第一循環就是「以租代買」，設備1到2年回歸公司後，可以進入第二循環，提供給中小企業等其他單位使用，後可視情況進入第三循環，作為偏鄉教育電子設備等公益用途，最終設備不能使用後，則進入第四循環，由公司拆解、再利用，將設備材料製成其他商品。

林志青提到，現今電子設備汰換迅速，但就設備的性能與品質來說，一台電腦的生命週期可能達7、8年之久，公司以租代買取得的設備再加上後續維修與翻新處理，即使經過層層循環、進入公益用途，也仍能保有高水平的功能，希望透過這樣的方式更改電子設備的生命週期、達成減少電子廢棄物，並減少環境衝擊的目標。

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