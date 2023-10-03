工研院加入循環採購　資源循環署明年新購設備擬跟進

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡振球指出，由於工研院也算是政府機構的一部分，因此在考量循環採購時，除了資訊安全、資料清除、環保再利用等議題外，也要思考如何在現有的財務架構下達成循環採購的目標，其背後的行政運作相對於私部門更加複雜，但最終工研院也完成了這次嘗試，希望帶動更多機關、企業加入零廢棄的行列，相信對於民間企業來說，推動循環採購會相對容易。
環境部資源循環署綜合規劃組長陳俊融則補充，對於公部門而言，循環採購涉及相關採購措施的調整，相關費用可能從「設備採購」轉為「勞務採購」，且原本設備一筆付清的款項會變為租用、成為分期付款形式，但整體來說，對政府的財務費用在一開始是減輕的。
不過，針對與廠商進行此方面合作的困難點，陳俊融說，公部門契約會期待廠商在契約期間確保商品能夠正常使用，這方面涉及合約的重新調整，且如果採用年付等分期付款方式，可能也會對廠商的財務規劃產生影響，目前評估筆電、平板等供應商較有能力做這類財務規劃，明年署方新進人員電子設備也擬跟進循環採購。
除「以租代買」的循環採購策略外，百事益總經理林志青表示，目前公司方嘗試推動「4個循環」，第一循環就是「以租代買」，設備1到2年回歸公司後，可以進入第二循環，提供給中小企業等其他單位使用，後可視情況進入第三循環，作為偏鄉教育電子設備等公益用途，最終設備不能使用後，則進入第四循環，由公司拆解、再利用，將設備材料製成其他商品。
林志青提到，現今電子設備汰換迅速，但就設備的性能與品質來說，一台電腦的生命週期可能達7、8年之久，公司以租代買取得的設備再加上後續維修與翻新處理，即使經過層層循環、進入公益用途，也仍能保有高水平的功能，希望透過這樣的方式更改電子設備的生命週期、達成減少電子廢棄物，並減少環境衝擊的目標。