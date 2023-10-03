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國慶日出勤拿雙倍薪！連假加班費這2天領最多　勞動部算給你看

▲本週六、10月7日將迎來國慶4天連假，勞動部提醒，「國慶日」是法定休假日，雇主應依法給假並給付工資，如有出勤，工資應加倍發給。（圖／NOWnews資料照）
▲本週六、10月7日將迎來國慶4天連假，勞動部提醒，「國慶日」是法定休假日，雇主應依法給假並給付工資，如有出勤，工資應加倍發給。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

本週六、10月7日將迎來國慶4天連假，勞動部提醒，今年10月10日國慶日為週二、「國慶日」是法定休假日，雇主應依法給假並給付工資，若徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給；若雇主需要勞工在國慶連假期間加班，依照假的性質不同，而有不同的加班費計算方式。

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勞動部說明，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤之情形。企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假之出勤模式，並已透過8週彈性工時的實施，將9月23日的原定休息日與10月9日的原定工作日調整互換，即形成本次國慶日的4天連假。

雇主屆時如有需要勞工於國慶日連假期間加班，以月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

10月7日及9日為「休息日」算法
依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定計算，工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上；工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

10月10日「國定假日」給雙倍薪
依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。試算：150元×8小時＝1,200元

10月8日週日為「例假」
勞動部指出，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於週六及週日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部強調，國慶日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」申訴，以維護權益。

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