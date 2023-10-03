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身價48萬「水豚君」夫妻逃家了！飼主貼照急尋：遇到別摸避免咬傷

▲昨（2）日有南投民眾在當地社團表示家中飼養的一對水豚君夫妻從結伴家中跑出，擔心愛寵在外流浪發生危險，立即發出協尋公告。（圖／草屯人社團）
▲昨（2）日有南投民眾在當地社團表示家中飼養的一對水豚君夫妻從結伴家中跑出，擔心愛寵在外流浪發生危險，立即發出協尋公告。（圖／草屯人社團）

記者潘毅/綜合報導

又有水豚君逃家了！昨（2）日有南投民眾在當地社團表示，家中飼養的一對水豚君夫妻從結伴家中跑出，擔心愛寵在外流浪發生危險，立即發出協尋公告。而今（3）日稍早母水豚已經找到，但是公水豚依舊下落不明，飼主也提醒附近朋友，若遇到水豚君請勿觸摸，避免遭其咬傷。

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模樣可愛的水豚，在近年來成為寵物界新星，它是世界上體型最大的齧齒類動物，原產於南美洲，因性格溫馴慵懶，模樣可愛，近年來不少動物園、牧場或農莊都引進，甚至還有一些民眾不惜花大錢也要購入飼養。

家住南投的巫姓飼主也表示，因為覺得水豚模樣可愛，半年前斥資48萬元引進一對水豚夫婦飼養在家中，但昨（2）日家人下午出門時，兩隻水豚趁著大門開啟的時候竄出，隨後不見蹤影，一家人也著急發出協尋公告，希望大家看到能通知一聲。

▲昨（2）日在南投又有水豚君逃家了！（圖／草屯人社團）
▲昨（2）日在南投又有水豚君逃家了！（圖／草屯人社團）
協尋令上指出，兩隻水豚在草屯鎮碧山路1107巷附近走失，並在今（3）日天凌晨1時在碧山路附近的小溪尋獲母水豚，公水豚則還沒有被發現身影。飼主巫先生也說，水豚喜歡棲息在濕地或溪流的環境，生性較膽小，看到人會怕，貿然靠近會受驚逃跑， 如果有發現可通報抓捕，避免靠近或上前觸摸，以免被水豚君的利齒咬傷。

其實這也不是台灣第一次出現水豚君逃家的情況，今年5月8日時，在新竹縣新豐鄉也出現一對水豚夫妻脫逃，當時更有民眾在路上看到，還以為是「像狗又像豬」的不明生物。
 

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