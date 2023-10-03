身價48萬「水豚君」夫妻逃家了！飼主貼照急尋：遇到別摸避免咬傷
又有水豚君逃家了！昨（2）日有南投民眾在當地社團表示，家中飼養的一對水豚君夫妻從結伴家中跑出，擔心愛寵在外流浪發生危險，立即發出協尋公告。而今（3）日稍早母水豚已經找到，但是公水豚依舊下落不明，飼主也提醒附近朋友，若遇到水豚君請勿觸摸，避免遭其咬傷。
記者潘毅/綜合報導
模樣可愛的水豚，在近年來成為寵物界新星，它是世界上體型最大的齧齒類動物，原產於南美洲，因性格溫馴慵懶，模樣可愛，近年來不少動物園、牧場或農莊都引進，甚至還有一些民眾不惜花大錢也要購入飼養。
家住南投的巫姓飼主也表示，因為覺得水豚模樣可愛，半年前斥資48萬元引進一對水豚夫婦飼養在家中，但昨（2）日家人下午出門時，兩隻水豚趁著大門開啟的時候竄出，隨後不見蹤影，一家人也著急發出協尋公告，希望大家看到能通知一聲。
協尋令上指出，兩隻水豚在草屯鎮碧山路1107巷附近走失，並在今（3）日天凌晨1時在碧山路附近的小溪尋獲母水豚，公水豚則還沒有被發現身影。飼主巫先生也說，水豚喜歡棲息在濕地或溪流的環境，生性較膽小，看到人會怕，貿然靠近會受驚逃跑， 如果有發現可通報抓捕，避免靠近或上前觸摸，以免被水豚君的利齒咬傷。
其實這也不是台灣第一次出現水豚君逃家的情況，今年5月8日時，在新竹縣新豐鄉也出現一對水豚夫妻脫逃，當時更有民眾在路上看到，還以為是「像狗又像豬」的不明生物。