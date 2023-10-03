指賴清德跟進郭台銘「智慧科技島」政見 黃士修：展現「抄能力」
民進黨總統參選人賴清德今（3）日召開記者會，提出七大主張打造「創新經濟．智慧國家」。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（3）日表示，這是繼「0到6歲國家養」政見後，賴清德再次「跟進」郭台銘4年前提出的「智慧科技島」政見，賴清德再度展現「抄能力」，並質疑賴清德身為副總統，坐擁國家資源，政見缺乏前瞻性。
記者翁子竣／台北報導
黃士修指出，9月22日才發出新聞稿抨擊民進黨執政的經濟表現不佳，出口連續12個月負成長，郭台銘要引領新政府，讓台灣成為美中經貿下的「日不落國」，沒想到才過不到半個月，成了賴清德七大政見的第一個主張，「讓台灣成為經濟日不落國」。
黃士修表示，郭台銘4年前提出的「智慧科技島」政見，已主張引進海外科技人才，建立跨國科學園區、亞太產經新聞中心、數碼港、桃園智慧航空城等，與今日賴清德七大政見的第二個主張，「打造台灣成為智慧科技島」如出一轍。
黃士修說，郭台銘4年前主張利用台灣產業與智慧人才優勢，發展成亞洲智囊團等主張，賴清德不僅「跟進」說要打造台灣成為智慧科技島，連人才的培育、善用台灣半導體產業等，或是讓國際企業在台灣成立研發中心等相關內容主張，都只是「換句話說」。
最後，黃士修直言，賴清德說要建構以人為本的智慧新社會，包含人工智慧及新興科技，應用於教育、醫療、交通等公共議題，也與郭台銘4年前的「智慧科技島」政見要將新科技應用於民生科技中的概念一致，郭台銘今年加碼主張，AI大數據改善計程車排班等。