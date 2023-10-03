台股跌逾百點！金管會稱基本面仍穩健 但會密切注國內外市場變化
美股4大指數多收紅，道瓊微幅收黑，亞股今（3）日多數下跌，台股終場下跌102.97點，收在16454.34點，跌幅0.62%，成交量2557.16億元，外資賣超157.21億元。不過，對此，金管會表示，今年以來台股表現仍優於多數亞股，台股基本面尚稱穩健，截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64%，加計股票股利為3.74%，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，也是歷年同期第3高，金管會將持續注意國內外經濟情勢變化，適時採取相關措施。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局表示，今日同時段香港股市跌3.09%，日本股市跌1.77%，新加坡股市也跌0.84%，、韓國休市、上海休市。不過，今年截至10月2日止，台股漲幅17.11%，相較日本漲幅21.71%、韓國漲幅10.22%、上海漲幅0.69%、新加坡跌幅1.31%、香港跌幅9.97%，台股表現優於多數亞股。
此外，台股保維持率數字截至今年10月2日，信用交易的整戶擔保維持率為174.59%。證期局說，台股基本面尚稱穩健，今年截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64%，加計股票股利為3.74%，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，雖然累計營收金額雖較去年同期減少10.9%，但仍是歷年同期第3高。
證期局強調，金管會還是會密切注意國際金融市場變化，目前基本面尚稱穩健，但會持續注意國內外經濟情勢變化，適時採取相關因應措施。