余天3點家規超逼人！「恐怖婆婆」李亞萍不敲門直闖兒房嚇瘋媳婦
余祥銓和柔柔將在11月24日迎來寶貝女兒的誕生，夫妻生活雖然偶爾會鬥嘴，可是相處仍非常幸福，前不久他們登上《綜藝大熱門》大聊家規話題，柔柔列出3點「余家家規」，包括絕對不能鎖房門、筷子拿不好會被罵，及在家或出外都不能裸露，但最驚人的是，李亞萍會沒敲門直接進房。
記者蔡依庭／綜合報導
談到家規第1點，「絕對不能鎖房門」，柔柔表示，家中任何人的房門都不能鎖，有時候李亞萍還會沒敲門就直接進房，「我洗澡完都會擦乳液，我每次在床上擦乳液，都會搞得很緊張，我會怕誰又突然衝進來。」另一次，余祥銓獨自在房間看成人片，因為戴了VR眼鏡和耳機，完全沒意識到媽媽已走進房間，且站在自己身邊5分鐘。
余家第2個家規是「筷子拿不好就被罵」，對於小時候都用湯匙的柔柔來說很困擾，儘管再怎麼努力學用筷子，手指還是無法符合婆婆的期待，余祥銓也立刻說：「這是我媽最討厭的！」
余家第3點家規是「不能裸露」，柔柔本來就沒穿很露，可是穿比較緊身的裙子時，會被提醒不准穿，「我平常在家只能穿比較寬鬆，如果穿比較緊，余媽媽可能看會難過，覺得會勒死肚裡的寶寶」。對於這些家規，余祥銓暗指其實是老爸老媽的規定。