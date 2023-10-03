《沒有國家的冠軍》跟台灣選手一樣！河正宇奧運拿金牌不能揮國旗
南韓電影《沒有國家的冠軍》改編自催淚真實故事，找來河正宇、任時完主演，劇情敘述孫基禎選手（河正宇 飾）在1936年的柏林奧運上，成為創下新世界紀錄的馬拉松金牌選手，但他卻無法揮舞國旗，獎牌也不屬於韓國。電影未上演先轟動，網友看到預告後，紛紛表示：「這就是臺灣的現況啊」、「這根本在講臺灣吧」。
記者陳雅蘭／綜合報導
河正宇在《沒有國家的冠軍》中，飾演無法揮舞國旗的金牌選手「孫基禎」，對於詮釋這個角色的感想，河正宇表示：「孫基禎老師實際帶領選手團踏上波士頓大賽的旅程時，我認為他所感受到最深刻的情緒就是責任感，對於他在柏林奧運時無法揮揚國旗的責任感應該很大，我就努力以那樣的心情進行拍攝。」
河正宇也分享和任時完首度合作的感想，他說：「時完真的非常努力，就像真的運動選手一樣！他為了本作、為了完美詮釋馬拉松選手徐潤福的角色所做的努力，我都看在眼裡，所以在拍攝波士頓馬拉松大賽時，我便很自然的投入其中。看到電影成品後，我覺得任時完演員表現的非常好，我相信已故選手徐潤福若看到本作，也一定會很開心！」
現年45歲的河正宇不忘搞笑，他在看到自己電影中和任時完同框的畫面，深感自認「真的有年紀了」。對於首度合作河正宇，任時完則說：「我覺得河正宇前輩很可靠，拍攝時我很依賴他。前輩比我更了解許多領域的事情，而且正宇哥說話很有趣，每次聊天時都很期待他會吐出什麼笑哏，因此拍攝得很愉快！」《沒有國家的冠軍》10月6日在台上映。