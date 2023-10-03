勞部高屏澎東分署享撇步！失業勞工不用出門也能線上申辦失業認定

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郭耿華說，勞動部為能讓失業勞工朋友不用出門也能線上申辦失業認定，高屏澎東分署分享撇步，讓他們能更方便使用平台，進一步尋覓下一份工作，他並說，非自願離職的失業勞工朋友申請失業給付時，以往須親臨各公立就業服務機構申辦失業認定，勞動部考量部分勞工朋友居住偏遠，親臨申辦失業認定須舟車往返，耗費時間與金錢，且首次申請時亦需花較多時間在填寫相關資料。
因此，利用線上申辦失業認定的方式很簡單，首先必須至台灣就業通完成求職會員的註冊申請，並完成個人履歷表填寫再開啟履歷之後，就能進入會員中心進行失業給付線上申請的作業，在申請的過程中，除填寫相關必要資料，亦須上傳國民身分證、非自願離職證明文件及本人名義之國內金融帳戶影本等必要文件檔案，另外，勞工朋友也可選擇離自己就近方便的公立就業服務機構作為受理申辦的單位。
郭耿華提醒勞工朋友，線上完成失業認定申請作業，並不等同於完成申請，勞工朋友完成線上申請作業後，務必於上班時間主動聯繫所選定的公立就業服務機構，與就服員約定洽詢申辦的時間及方式，申辦的方式有2種，可以選擇採視訊的方式免去舟車勞頓，亦可選擇自己方便的時間再至公立就業服務機構面對面洽辦。