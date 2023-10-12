金鐘58／姚淳耀帶2座金鐘繞香爐3圈！隔3年再搶視帝　盼加持得獎

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姚淳耀在《模仿犯》飾演反社會人格的殺人魔主播「陳和平」，巧的是他入行第1個角色就是記者，冥冥之中跟這個行業很有緣分，姚淳耀為了主播口條，看李濤《2100全民開講》揣摩主持人神韻，私下也找洪培翔主播親自授課，「我的第1顆鏡頭是我在鏡頭前播報斷掌案，導演現場臨時改台詞，還好自己當過主持人，可以即興講眼前看到的東西。」
真假「陳和平」討論演技 吳慷仁當姚淳耀軍師
搞定主播的口條，姚淳耀又鑽研Discovery的動物紀錄片、Netflix的殺人魔紀錄片，他說：「陳和平在我心中是天生的惡，有點像動物會吃同類的習性，參雜自戀型、邊緣型人格。」劇中他和范少勳、夏騰宏、黃河組成「索多瑪四少」，綁架少女凌虐致死，姚淳耀有時候會向原本要演出陳和平的吳慷仁討教，「他跟我分享很多當初他做角色功課的想法，怎麼看起來更暴力、更血腥。」
姚淳耀脫稿掉出1滴淚 成《模仿犯》經典鏡頭
全劇最難的大魔王關卡，姚淳耀認為是吳慷仁逼他在直播節目前自爆凶手身分的鬥智戲，劇本沒寫要哭，姚淳耀卻脫稿掉出1滴淚，他說：「在那個當下偌大的攝影棚，突然意識到陳和平的孤獨，『我這麼努力想要博得大家目光，為什麼就是不看我？』那天劇組在中視攝影棚搭景，冷氣很冷，所有工作人員都在看你，廠內一片黑，只有1顆螢幕的紅燈亮著，我那一刻真的看到陳和平的孤獨，跟我自己做演員那麼久，很想被看見的心情重疊。」
3個月領2萬薪水 姚淳耀走出人生低潮
姚淳耀30歲前，片約有一部沒一部，最長1年沒有接到任何角色，他說：「我自己從PTT找學校短片投履歷，有機會就去劇場演出，舞台劇一場一場算，演出4場、1場5000，3個月下來就領2萬，我看不到未來，只能在家裡失眠睡不著。」人生最低潮的時候，姚淳耀花10萬跟算命老師買寶劍，換10年大運，第10年剛好拿金鐘獎最佳男主角。
服裝：Off Duty by Artifacts
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