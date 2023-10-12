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金鐘58／姚淳耀帶2座金鐘繞香爐3圈！隔3年再搶視帝　盼加持得獎

▲姚淳耀隔3年再搶視帝，要帶2座金鐘繞香爐3圈加持得獎運。（圖／記者林調遜攝）
▲姚淳耀隔3年再搶視帝，要帶2座金鐘繞香爐3圈加持得獎運。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠／專訪

38歲姚淳耀以《模仿犯》入圍第58屆金鐘視帝，睽違3年搶第2座最佳男主角，這次勁敵包含《模仿犯》吳慷仁、《台灣犯罪故事》李銘忠和薛仕凌、《牛車來去》蔡昌憲，姚淳耀分享拿第1座視帝時，他帶《在台灣的故事》行腳節目主持人的獎盃去三峽行修宮繞香爐3圈，果真好運加持，這次要把《在台灣的故事》主持人、《鏡子森林》最佳男主角2座金鐘一起帶去拜拜，盼再度黃袍加身。

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▲姚淳耀在《模仿犯》和林心如明爭暗鬥。（圖／Netflix提供）
▲姚淳耀在《模仿犯》飾演反社會人格的主播。（圖／Netflix提供）
主播口條零違和！姚淳耀慶幸當過主持人

姚淳耀在《模仿犯》飾演反社會人格的殺人魔主播「陳和平」，巧的是他入行第1個角色就是記者，冥冥之中跟這個行業很有緣分，姚淳耀為了主播口條，看李濤《2100全民開講》揣摩主持人神韻，私下也找洪培翔主播親自授課，「我的第1顆鏡頭是我在鏡頭前播報斷掌案，導演現場臨時改台詞，還好自己當過主持人，可以即興講眼前看到的東西。」

▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）在台劇《模仿犯》皆有精彩演出，兩人同時入圍金鐘戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。（圖／Netflix）
▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）以《模仿犯》同台爭奪視帝。（圖／Netflix）
真假「陳和平」討論演技　吳慷仁當姚淳耀軍師

搞定主播的口條，姚淳耀又鑽研Discovery的動物紀錄片、Netflix的殺人魔紀錄片，他說：「陳和平在我心中是天生的惡，有點像動物會吃同類的習性，參雜自戀型、邊緣型人格。」劇中他和范少勳、夏騰宏、黃河組成「索多瑪四少」，綁架少女凌虐致死，姚淳耀有時候會向原本要演出陳和平的吳慷仁討教，「他跟我分享很多當初他做角色功課的想法，怎麼看起來更暴力、更血腥。」

▲姚淳耀隔3年再搶視帝，要帶2座金鐘繞香爐3圈加持得獎運。（圖／記者林調遜攝）
▲姚淳耀脫稿流淚，解密《模仿犯》經典鏡頭。（圖／記者林調遜攝）
姚淳耀脫稿掉出1滴淚　成《模仿犯》經典鏡頭

全劇最難的大魔王關卡，姚淳耀認為是吳慷仁逼他在直播節目前自爆凶手身分的鬥智戲，劇本沒寫要哭，姚淳耀卻脫稿掉出1滴淚，他說：「在那個當下偌大的攝影棚，突然意識到陳和平的孤獨，『我這麼努力想要博得大家目光，為什麼就是不看我？』那天劇組在中視攝影棚搭景，冷氣很冷，所有工作人員都在看你，廠內一片黑，只有1顆螢幕的紅燈亮著，我那一刻真的看到陳和平的孤獨，跟我自己做演員那麼久，很想被看見的心情重疊。」

▲姚淳耀事業低潮期接學校短片、舞台劇努力演出。（圖／記者林調遜攝）
▲姚淳耀事業低潮期接學校短片、舞台劇努力演出。（圖／記者林調遜攝）
3個月領2萬薪水　姚淳耀走出人生低潮

姚淳耀30歲前，片約有一部沒一部，最長1年沒有接到任何角色，他說：「我自己從PTT找學校短片投履歷，有機會就去劇場演出，舞台劇一場一場算，演出4場、1場5000，3個月下來就領2萬，我看不到未來，只能在家裡失眠睡不著。」人生最低潮的時候，姚淳耀花10萬跟算命老師買寶劍，換10年大運，第10年剛好拿金鐘獎最佳男主角。

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