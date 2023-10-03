鄭少秋長女輕生前二女兒也有狀況！沈殿霞愛女鄭欣宜突消失大半年
港星鄭少秋的大女兒鄭安儀1日傳出在美國輕生的消息，終年55歲。76歲鄭少秋最讓人熟悉的感情，就是和已故香港大姐大「肥肥」沈殿霞的一段婚姻，他們育有歌手女兒鄭欣宜。其實早在鄭安儀去世消息流出前，鄭欣宜自從今年香港紅勘演唱會結束後，就消失大半年，IG的文章也停留在4月26日，同樣讓人擔心。
記者蔡依庭／綜合報導
鄭少秋共有4個孩子，但分別是不同的3個媽。他和沈殿霞的愛女鄭欣宜在香港演藝圈耕耘多年，非常受歡迎，是一位出色的歌手。但不知何種原因，讓她在今年演唱會後突然消失，讓粉絲都相當擔心，對於平時熱愛分享生活動態的她，可說是非常反常。
外傳的原因百百種，有傳出她是因為情變，還有和經紀公司鬧翻，但都沒被證實。在7月時，她的造型師好友Benjamin則有分享她自彈自唱的影片，和過去相比，明顯消瘦許多；但又有網友說8月在餐廳巧遇她，看起來氣色不錯。
如今因為同父異母的大姐過世消息，讓人更擔心她的狀況，至於為何一直缺席公開活動，她的經紀人曾在8月時向港媒給出解答：「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心。」
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