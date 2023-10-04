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Opel 全車系指定車款享超低頭款、高額 0 利率，再享免費保養

▲Opel 全車系指定車款享超低頭款、高額 0 利率，再享免費保養
▲Opel 全車系指定車款享超低頭款、高額 0 利率，再享免費保養

2GameSome - 有車賞

OPEL台灣總代理 歐吉汽車感謝消費者的支持，延續OPEL週年優惠方案的熱烈好評與買氣，至10月31日止，加碼推出超低頭期款、高額0利率購車優惠，輕鬆入主無負擔。敬邀喜愛德國車的朋友們親臨OPEL展示中心及品牌體驗館，體驗新世代德國OPEL車款的風采，結合卓越的造車工藝及大膽純粹的設計理念，讓不管駕馭新世代德製跨界潮旅MOKKA、純正德國SUV GRANDLAND亦或是新世代德製潮流掀背ASTRA，皆能感受其獨特魅力。

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此外，OPEL台灣總代理 歐吉汽車為滿足台灣消費者不同的用車需求與期待，新增OPEL GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版及OPEL ASTRA GS輕奢版車型，讓消費者在車型配備選擇上更多元。

OPEL GRANDLAND上市即吸引喜愛SUV車款的消費者熱烈討論，不僅擁有舒適寬敞的車室空間，更搭載最新的高科技配備，滿足新世代消費群族智慧生活環境，無論是日常都會行駛或假日陪伴家人旅遊，皆能輕鬆享受愜意的行車生活。全新OPEL GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版搭配BUSINESS ELEGANCE專屬19吋雙色旋風式鋁圈並使用ULTIMATE減壓真皮材質打造專屬座椅且雙前座皆符合AGR德國脊背健康協會認證，雙前座更配備了四向電動腰靠、上下腿部調整及通風加熱功能；駕駛座更配置六向電動調整附2組記憶功能，可以控制座椅高低、椅面的傾斜角度和座椅的前後距離等，讓長途駕駛獲得更好的舒適性。

OPEL ASTRA作為品牌發展史上極具關鍵性的車款，潮流且時尚，設計團隊巧妙運用新世代德國造車技術，將時尚、科技、運動和都會質感融入全新ASTRA當中，完美詮釋德國OPEL都會跑格卻不失優雅的性格。OPEL ASTRA GS輕奢版相較於GS潮流版於座椅材質配備上做了升級，GS輕奢版座椅選用ALCANTARA麂皮和皮革包覆，提供全車成員最佳的乘坐品質；雙前座椅符合AGR德國脊背健康協會認證，且駕駛座配置六向電動調整附2組記憶功能，為駕駛帶來更多舒適與便利。

OPEL台灣總代理 歐吉汽車感謝車迷朋友們的喜愛與支持，且因應消費者不同的用車需求，特別推出全車系多項購車優惠方案：

  1. MOKKA ELEGANCE本月優惠價102.9萬元，享超低頭款40期高額0利率及2年2萬公里保養。
  2. MOKKA ELECTRIC ELEGANCE享 3+1 年不限里程延長保固優惠。
  3. GRANDLAND本月優惠價GS皮椅特仕版116.9萬元、Business Elegance Modern+ 菁英版127.9萬元、BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版139.9萬元，享超低頭款40期高額0利率，指定車型加贈3萬旅遊金與3年3萬公里保養或2.5萬元配件金。
  4. ASTRA本月優惠價GS潮流版119.9萬元、GS輕奢版125萬元、GS PREMIUM旗艦版129.9萬元，享超低頭款40期高額0利率，指定車型加贈3萬旅遊金與2年2萬公里保養或2萬元配件金。

Mokka 車型

建議售價

本月優惠價

本月購車加碼

MOKKA Elegance

$  112.9萬

$  102.9萬

100萬40期0利率

2年2萬公里保養

MOKKA Electric ELEGANCE

$  139.9萬

-

贈送第四年(3+1)不限里程延長保固

(價值14,500元)

Grandland 車型

建議售價

本月優惠價

本月購車加碼

GS皮椅特仕版

$  129.9萬

$  116.9萬

115萬40期0利率

2年2萬公里保養

Business Elegance Modern +菁英版

$  143.9萬

$  127.9萬

125萬40期0利率

2年2萬公里保養

Business Elegance PREMIUM 旗艦版

$  148.9萬

$  139.9萬

二擇一：

  1. 135萬40期0利率
  2. 3萬旅遊金及3年3萬公里保養
或2.5萬元配件金

ASTRA 車型

上市優惠價

本月優惠價

本月購車加碼

GS 潮流版

$  123.9萬

$  119.9萬

115萬40期0利率

2年2萬公里保養

GS MODERN輕奢版

$  125萬

-

120萬40期0利率

2年2萬公里保養

GS PREMIUM旗艦版

$  129.9萬

-

二擇一：

  1. 125萬40期0利率
  2. 3萬旅遊金及2年2萬公里保養
或2萬元配件金

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