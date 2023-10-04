▲Opel 全車系指定車款享超低頭款、高額 0 利率，再享免費保養

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OPEL GRANDLAND上市即吸引喜愛SUV車款的消費者熱烈討論，不僅擁有舒適寬敞的車室空間，更搭載最新的高科技配備，滿足新世代消費群族智慧生活環境，無論是日常都會行駛或假日陪伴家人旅遊，皆能輕鬆享受愜意的行車生活。全新OPEL GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版搭配BUSINESS ELEGANCE專屬19吋雙色旋風式鋁圈並使用ULTIMATE減壓真皮材質打造專屬座椅且雙前座皆符合AGR德國脊背健康協會認證，雙前座更配備了四向電動腰靠、上下腿部調整及通風加熱功能；駕駛座更配置六向電動調整附2組記憶功能，可以控制座椅高低、椅面的傾斜角度和座椅的前後距離等，讓長途駕駛獲得更好的舒適性。
OPEL ASTRA作為品牌發展史上極具關鍵性的車款，潮流且時尚，設計團隊巧妙運用新世代德國造車技術，將時尚、科技、運動和都會質感融入全新ASTRA當中，完美詮釋德國OPEL都會跑格卻不失優雅的性格。OPEL ASTRA GS輕奢版相較於GS潮流版於座椅材質配備上做了升級，GS輕奢版座椅選用ALCANTARA麂皮和皮革包覆，提供全車成員最佳的乘坐品質；雙前座椅符合AGR德國脊背健康協會認證，且駕駛座配置六向電動調整附2組記憶功能，為駕駛帶來更多舒適與便利。
OPEL台灣總代理 歐吉汽車感謝車迷朋友們的喜愛與支持，且因應消費者不同的用車需求，特別推出全車系多項購車優惠方案：
- MOKKA ELEGANCE本月優惠價102.9萬元，享超低頭款40期高額0利率及2年2萬公里保養。
- MOKKA ELECTRIC ELEGANCE享 3+1 年不限里程延長保固優惠。
- GRANDLAND本月優惠價GS皮椅特仕版116.9萬元、Business Elegance Modern+ 菁英版127.9萬元、BUSINESS ELEGANCE PREMIUM旗艦版139.9萬元，享超低頭款40期高額0利率，指定車型加贈3萬旅遊金與3年3萬公里保養或2.5萬元配件金。
- ASTRA本月優惠價GS潮流版119.9萬元、GS輕奢版125萬元、GS PREMIUM旗艦版129.9萬元，享超低頭款40期高額0利率，指定車型加贈3萬旅遊金與2年2萬公里保養或2萬元配件金。
Mokka 車型
建議售價
本月優惠價
本月購車加碼
|MOKKA Elegance
$ 112.9萬
$ 102.9萬
100萬40期0利率
2年2萬公里保養
|MOKKA Electric ELEGANCE
$ 139.9萬
-
贈送第四年(3+1)不限里程延長保固
(價值14,500元)
Grandland 車型
建議售價
本月優惠價
本月購車加碼
|GS皮椅特仕版
$ 129.9萬
$ 116.9萬
115萬40期0利率
2年2萬公里保養
|Business Elegance Modern +菁英版
$ 143.9萬
$ 127.9萬
125萬40期0利率
2年2萬公里保養
|Business Elegance PREMIUM 旗艦版
$ 148.9萬
$ 139.9萬
|二擇一：
ASTRA 車型
上市優惠價
本月優惠價
本月購車加碼
|GS 潮流版
$ 123.9萬
$ 119.9萬
115萬40期0利率
2年2萬公里保養
|GS MODERN輕奢版
$ 125萬
-
120萬40期0利率
2年2萬公里保養
|GS PREMIUM旗艦版
$ 129.9萬
-
|二擇一：