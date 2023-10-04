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Infiniti 推 QX50S 24 年式黑曜特仕版，限量五十台 229 萬起

▲Infiniti 推 QX50S 24 年式黑曜特仕版，限量五十台 229 萬起
▲Infiniti 推 QX50S 24 年式黑曜特仕版，限量五十台 229 萬起

2GameSome - 有車賞

INFINITI TAIWAN宣布INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版風格登場，透過外觀6大黑曜套件(黑曜水箱護罩、黑曜車側飾板、黑曜鋁合金輪圈、黑曜新月形D柱、黑曜銘牌及黑曜排氣尾飾管)的亮黑處理，搭配QX50集優雅與動感於一身的設計，淬鍊出獨具風格的運動豪華休旅；搭載兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎，並配備全方位守護的ProPILOT智慧駕駛輔助科技(註1)，讓駕駛能安心自在享受超凡性能的駕駛樂趣。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版建議售價229萬元(註2)，限量50台，歡迎追求個人風格、極智安全與動力的消費者把握機會入主。

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黑是所有顏色中最神秘的顏色，更是永垂不朽的經典。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，以獨有的6大黑曜外觀套件點綴細節，勾勒出INFINITI QX50 優雅流線的車身曲線，包含黑曜水箱護罩、黑曜車側飾板、黑曜鋁合金輪圈、黑曜新月形D柱、黑曜銘牌及黑曜排氣尾飾管，滿足消費者對運動化外觀及個人風格的追求。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版限量50台，成為市場上風格獨具的存在。

INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，配備VC-Turbo可變壓縮比引擎，從容展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力(註3)，透過INFINITI精心調校的動力輸出曲線，以及能精確感測路面變化，智慧調整動力分配的AWD 智慧型四輪驅動，提供駕馭快感與舒適乘坐間的絕佳平衡。同時搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、PFEB自動急停輔助系統附行人偵測、LDP車道偏移預防系統、BSI 盲點側撞預防系統、RAEB倒車急停輔助系統、及RCTA後方側向車流警示系統等主動安全科技。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版，以極智動力搭配全方位守護，讓駕駛與乘坐者感受輕鬆駕馭與暢享旅程的樂趣。

INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版配備BOSE 12具揚聲器、雙前座通風/電熱座椅、駕駛座記憶套件、電動啟閉全景玻璃天窗、智慧感應無線充電板等豪華配備，搭配黑色內裝頂蓬、大面積皮質包覆內裝、Semi-Aniline頂級真皮/麂皮座椅，打造兼具豪華與個性的專屬座艙，讓駕馭與乘車成為最舒心的享受。INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版更具備後座前後可滑移 15cm 座椅及 10 段可調傾斜角度椅背，提供乘坐者舒適與寬敞的乘坐空間，行李箱空間最大更可擴展至 1699L(註4)，滿足生活各種裝載需求。

竭誠歡迎消費者蒞臨全台INFINITI展示中心，感受INFINITI QX50S 24年式黑曜特仕版面面俱到、時時精彩的超凡魅力。詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽INFINITI TAIWAN免付費服務專線 0800-333-399 查詢(註5)。

車款規格

建議售價

車色

QX50S 24年式 AWD 黑曜特仕版

229萬元

  1. 冰河白
  2. 銀雪灰
  1. 曜石黑
  2. 礦石藍

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