從社交名媛到靜默修女！她放棄豪宅華服與子孫　一輩子與寂靜相處

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安與家人住在俯瞰舊金山灣一棟有9間臥室的豪宅中，當她年僅27歲時，安已經是5個孩子的媽媽，儘管丈夫希望擁有12個孩子，但兩人最終達成妥協，之後又再生了5個孩子，總共是5男、5女，一共10個孩子，安還稱為「計劃生育」。根據其最小的兒子馬克告訴媒體，他們的生活富裕、不愁吃穿，母親安更是在社交場合悠然自如，擁有無數朋友。
馬克說，她經常抽煙、喝酒、打牌，還會潛水，每個禮拜也會由日後創立全球美容品牌的伊麗莎白·雅頓 (Elizabeth Arden) 替她做頭髮，並搭配愛馬仕 (Hermès) 圍巾、遮陽傘，讓整體造型與她的服裝、妝容看起來更和諧；她也經常帶朋友們一起去滑雪度假、搭地中海遊艇或參加考古挖掘，開車時又快又瘋狂，讓乘客們都不由自主地猛踏根本不存在的煞車，踩到就連心驚膽跳地下車才發現腳疼。
儘管如此，她也沒為此讓任何人遭殃，同時她也曾擔任過22個不同董事會的成員，替有天賦的大學生、無家可歸者以及羅馬天主教會募款。直到1984年，安的丈夫罹患癌症過世後，她在自己的61歲生日派對上發表了震驚所有人的消息。在這場位於舊金山的希爾頓酒店、邀請800位嘉賓的盛大派對上，安找來所有孩子們，宣布自己決定用餘生來照顧自己的靈魂，並對那些正在吃著昂貴的海鮮、聽著現場管弦樂隊演奏的貴賓們說，她的人生第一個30年屬於自己，第二個30年給了孩子，最後30年她將會用於奉獻上帝。
接著，她開始申請加入位於伊利諾伊州的加爾默羅聖母修女會，從此不再有安·拉塞爾·米勒，只有「修女瑪麗．約瑟夫」。
修女瑪麗．約瑟夫一天當中，有23.5個小時保持沈默，只在必要時才講話。擁有28個孫子女、十數個曾孫的她，一個月只被允許見一名訪客，而因為中間隔著雙重金屬格柵，所以甚至無法抱抱這些她的子女們的子女們。儘管修女瑪麗．約瑟夫並非典型出身的那種修女，甚至歌唱得不太好、平常還會在宗教儀式上遲到，但她仍保持著活力，積極地表達自己的虔誠信仰與奉獻，直到2021年6月5日以92歲的高齡與世長辭，結束了她令人津津樂道的一生。