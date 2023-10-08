以巴硝煙再起！加薩走廊激戰　BBC：以色列因情報失誤而措手不及

從社交名媛到靜默修女！她放棄豪宅華服與子孫　一輩子與寂靜相處

▲加入加爾默羅聖母修女會的修女必須時刻保持靜默，曾經有一名美國名媛願意放棄財富和與子孫們相處的機會，選擇成為一名靜默修女。（圖／翻攝自加爾默羅聖母修女會）
▲加入加爾默羅聖母修女會的修女必須時刻保持靜默，曾經有一名美國名媛願意放棄財富和與子孫們相處的機會，選擇成為一名靜默修女。（圖／翻攝自加爾默羅聖母修女會）

國際中心楊智傑／綜合報導

靜默修女（cloistered nun）的生活幾乎完全與外部世界隔絕，她們只在必要時才講話，並把生活大部分的時間用來沉思、祈禱以及奉獻。這樣看似「苦行僧」的日子對普通人來說恐怕難以想像，但在美國有一名曾經熱衷於派對的社交名媛，在放棄了世俗的財富、自願與子孫們保持距離，發誓保持靜默與忍受孤獨成為了傳奇的修女瑪麗．約瑟夫（Sister Mary Joseph）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名92歲的修女在走向虔誠信仰之前，她是美國舊金山的社交名媛，芳名是安·拉塞爾·米勒（Ann Russell Miller）。她的朋友形容，她是一位「熱衷於派對、跳水以及開快車的社交名流」，更稱她收藏的鞋子就連自詡菲律賓「國母」的伊美黛・馬可仕（Imelda Marcos）都會自嘆弗如；出生於1928年，年輕貌美的安在嫁給了太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric）副總裁理查德·米勒（Richard Miller）後放棄了成為修女的目標，並與丈夫建立一個幸福的家庭。

安與家人住在俯瞰舊金山灣一棟有9間臥室的豪宅中，當她年僅27歲時，安已經是5個孩子的媽媽，儘管丈夫希望擁有12個孩子，但兩人最終達成妥協，之後又再生了5個孩子，總共是5男、5女，一共10個孩子，安還稱為「計劃生育」。根據其最小的兒子馬克告訴媒體，他們的生活富裕、不愁吃穿，母親安更是在社交場合悠然自如，擁有無數朋友。

馬克說，她經常抽煙、喝酒、打牌，還會潛水，每個禮拜也會由日後創立全球美容品牌的伊麗莎白·雅頓 (Elizabeth Arden) 替她做頭髮，並搭配愛馬仕 (Hermès) 圍巾、遮陽傘，讓整體造型與她的服裝、妝容看起來更和諧；她也經常帶朋友們一起去滑雪度假、搭地中海遊艇或參加考古挖掘，開車時又快又瘋狂，讓乘客們都不由自主地猛踏根本不存在的煞車，踩到就連心驚膽跳地下車才發現腳疼。

儘管如此，她也沒為此讓任何人遭殃，同時她也曾擔任過22個不同董事會的成員，替有天賦的大學生、無家可歸者以及羅馬天主教會募款。直到1984年，安的丈夫罹患癌症過世後，她在自己的61歲生日派對上發表了震驚所有人的消息。在這場位於舊金山的希爾頓酒店、邀請800位嘉賓的盛大派對上，安找來所有孩子們，宣布自己決定用餘生來照顧自己的靈魂，並對那些正在吃著昂貴的海鮮、聽著現場管弦樂隊演奏的貴賓們說，她的人生第一個30年屬於自己，第二個30年給了孩子，最後30年她將會用於奉獻上帝。

▲安年輕時喜歡抽煙、喝酒與打牌，在她61歲生日派對時決定成為修女。（圖／翻攝自馬克米勒推特）
▲安年輕時喜歡抽煙、喝酒與打牌，在她61歲生日派對時決定成為修女。（圖／翻攝自馬克米勒推特）
接著，她開始申請加入位於伊利諾伊州的加爾默羅聖母修女會，從此不再有安·拉塞爾·米勒，只有「修女瑪麗．約瑟夫」。

修女瑪麗．約瑟夫一天當中，有23.5個小時保持沈默，只在必要時才講話。擁有28個孫子女、十數個曾孫的她，一個月只被允許見一名訪客，而因為中間隔著雙重金屬格柵，所以甚至無法抱抱這些她的子女們的子女們。儘管修女瑪麗．約瑟夫並非典型出身的那種修女，甚至歌唱得不太好、平常還會在宗教儀式上遲到，但她仍保持著活力，積極地表達自己的虔誠信仰與奉獻，直到2021年6月5日以92歲的高齡與世長辭，結束了她令人津津樂道的一生。

柬埔寨男童會說16種語言！貧窮家庭欠下巨額負債　神童現況曝

16歲就讀博士！中國神童現況「躺平」　坦言：從未起飛、何來墜落

9歲鋼琴天才打敗43位音樂家！印尼神童全靠自學　成比賽常勝軍

10歲跳級上高中　韓國神童疑遭排擠自請退學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞