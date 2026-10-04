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▲王婉霏在《台北晚9朝5》飾演白天是幼兒園老師、晚上則是夜店動物的女孩「Vivi」。（圖／翻攝自台北晚9朝5）

▲王婉霏（下）在《台北晚9朝5》有女女大尺度親密戲，畫面唯美又不流俗。（圖／翻攝自台北晚9朝5）

王婉霏擁有精緻又魅惑的五官輪廓，以及34C、24、36好身材，90年代末從選美比賽發跡，踏入演藝圈後參演不少影視作品，2007年嫁給劉畊宏後減少工作量，現年48歲的狀態依舊維持得宜。王婉霏24年前演過限制級國片《台北晚9朝5》，片中飾演幼兒園老師的她，大膽露點演出女女床戲，表演毫不扭捏，令人驚豔。2002年上映的電影《台北晚9朝5》由戴立忍執導，講述8個好友在台北市信義區揮霍青春的故事，呈現當代年輕男女狂放不羈、追求肉體和愛情的真實寫照，主要演員有楊謹華、黃玉榮、張兆志、于婕、黃立行等人，王婉霏飾演白天是幼兒園老師、晚上則是夜店動物的女孩「Vivi」。在片中，王婉霏和張兆志是一對戀人，但男方是只用下半身思考的渣男，遭男友背叛後，王婉霏在情感上感到迷惘，搞不清楚自己到底喜歡男人還是女人，後來與一名女同志友人發展出一段同性情緣，王婉霏有場和女星江沂倫的大尺度親密戲，雙姝皆一絲不掛，在床上纏綿悱惻，畫面唯美又浪漫。王婉霏和劉畊宏交往7年、結縭近19年，兩人都是虔誠的基督教徒，至今育有1子2女，其中二女兒「小泡芙」曾經參與節目《爸爸去哪兒5》，2019年11月，王婉霏一家五口移居上海居住，近年她經常出現在劉畊宏的健身直播中，兩人一起跳體操，展現夫妻倆的好感情。