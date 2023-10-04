美國史上首位！216票vs.210票　眾議長麥卡錫慘遭罷免

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投票結果出爐後，一些共和黨人都對此感到震驚和沮喪。麥卡錫的盟友湯姆·科爾（Tom Cole）表示：「沒有人知道接下來會發生什麼，包括所有投票支持罷免的人，（他們）根本不知道會發生什麼事，他們沒有計劃也別無選擇，這就是場在混亂之下進行的投票。」
麥卡錫在3日的投票前曾告訴傳媒，他有信心能堅持下去，但也坦言自己處境艱難：「如果5名共和黨人投贊成票，那麼我就會出局」，並說自己不指望民主黨會在投票中支持他。
以佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為首的共和黨極右派，因不滿麥卡錫在未大幅削減開支的情況下，提出並通過新的聯邦資金撥款法案，避免美國政府關門的危機，因而發起罷免動議。有分析認為，這重新點燃了保守黨內部老派與支持前總統川普（Donald Trump）煽動派之間的鬥爭。
投票結束後，麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）被任命為臨時議長，眾議院進入休會期，之後會需要正式選出一位新議長，但沒有明確的跡象表明，誰能贏下議長寶座。
雖然是美國史上首位，但其實麥卡錫的結局並不太讓人意外，畢竟他當初就是歷經4天、15輪投票的漫長過程，才終於被選為議長，當時就有分析認為，麥卡錫作為弱勢議長，為了拉票做出許多讓步，包含同意削弱議長的權力、擴大其他議員的影響力、恢復眾議院只需1名議員就能動議要求主席讓位的規定等等，恐怕會讓他日後執掌眾議院之路，面臨許多挑戰以及被逼宮風險。