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小犬颱風暴風圈觸陸了！最新5大重點一次看　明可能停班課地區曝

▲小犬颱風暴風圈將觸陸，今天開始越晚，東半部、南部地區風雨會越來越強。（圖／記者林調遜攝）
▲小犬颱風暴風圈將觸陸，今天開始越晚，東半部、南部地區風雨會越來越強。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

第14號中度颱風小犬（國際名：Koinu）陸警範圍擴大，目前全台一共有15個縣市在警戒範圍內，今明兩天影響台灣最劇烈，其中花東地區、南部地區要特別嚴防強風豪雨。氣象專家彭啟明也提醒民眾防颱作業不可輕忽，危險區域也避免進入，以下是小犬颱風最新重點整理。

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一、小犬颱風影響重點時段在今明兩天，目前颱風位置在恆春東方約300km海面上。

二、4日白天降雨注意地區包括竹苗、基隆、宜蘭、花東、恆春半島；晚上降雨注意則是花東、恆春半島、新竹、大台北、基隆、南部山區。

▲中央氣象署指出，小犬颱風今明兩天風雨最為劇烈，整個東半部雨勢會相當驚人。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署指出，小犬颱風今明兩天風雨最為劇烈，整個東半部雨勢會相當驚人。（圖／中央氣象署提供）
三、5日小犬颱風預計路徑通過恆春半島進入台灣海峽，降雨影響包括東半部、南部、北部間歇性，風力包括東半部、恆春11-13級陣風；南部、中北部、東北部10-12級。

四、陸上颱風警報解除時間為週五（6）日，降雨區域為嘉義南部及東半部。

五、小犬颱風影響期間，各種活動都應該要暫停，危險區域也不要前往，並且要隨時注意最新的颱風預報資訊，調整各種可能的因應措施。

▲小犬颱風暴風圈今天早上觸陸，東半部、南部地區越晚風雨會越大，民眾防颱作業必須做好準備。（圖/中央氣象局）
▲小犬颱風暴風圈今天早上觸陸，東半部、南部地區越晚風雨會越大，民眾防颱作業必須做好準備。（圖/中央氣象局）
天氣風險公司也表示，週五（6）日小犬颱風暴風圈可望脫離台灣本島陸地，清晨前後陸上颱風警報解除，不過外圍環流仍將影響台灣天氣，嘉義以南以及東半部地區仍要留意較大雨勢發生的機會，隨著時間越晚，颱風越遠，降雨才會逐漸減小。各地沿海的風力也會慢慢減緩下來，但是一整天風浪還是會很大，海邊仍然不可以前往。

至於民眾關心5日是否停班停課，按照目前中央氣象署的預估，小犬颱風暴風圈在週四涵蓋東半部和中南部，以東半部和恆春半島放假機率最高，由於颱風近中心會經過南部，南部地區也有停班停課的機率，相關資訊還是以各縣市政府評估宣布為主。

▲小犬颱風來勢洶洶，路徑在過去北轉，總計15縣市納入陸警範圍。（圖/中央氣象署）
▲小犬颱風來勢洶洶，路徑在過去北轉，總計15縣市納入陸警範圍。（圖/中央氣象署）

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