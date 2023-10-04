小犬颱風暴風圈觸陸了！最新5大重點一次看　明可能停班課地區曝

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二、4日白天降雨注意地區包括竹苗、基隆、宜蘭、花東、恆春半島；晚上降雨注意則是花東、恆春半島、新竹、大台北、基隆、南部山區。
三、5日小犬颱風預計路徑通過恆春半島進入台灣海峽，降雨影響包括東半部、南部、北部間歇性，風力包括東半部、恆春11-13級陣風；南部、中北部、東北部10-12級。
四、陸上颱風警報解除時間為週五（6）日，降雨區域為嘉義南部及東半部。
五、小犬颱風影響期間，各種活動都應該要暫停，危險區域也不要前往，並且要隨時注意最新的颱風預報資訊，調整各種可能的因應措施。
天氣風險公司也表示，週五（6）日小犬颱風暴風圈可望脫離台灣本島陸地，清晨前後陸上颱風警報解除，不過外圍環流仍將影響台灣天氣，嘉義以南以及東半部地區仍要留意較大雨勢發生的機會，隨著時間越晚，颱風越遠，降雨才會逐漸減小。各地沿海的風力也會慢慢減緩下來，但是一整天風浪還是會很大，海邊仍然不可以前往。
至於民眾關心5日是否停班停課，按照目前中央氣象署的預估，小犬颱風暴風圈在週四涵蓋東半部和中南部，以東半部和恆春半島放假機率最高，由於颱風近中心會經過南部，南部地區也有停班停課的機率，相關資訊還是以各縣市政府評估宣布為主。
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