辛曉琪無預警爆喜訊！突敞開心房揭內心話 討厭「療傷天后」封號
「療傷天后」辛曉琪宣布將於2024年的2月2日及3日，舉行「辛曉琪 2024『療傷那天後』legacy演唱會」，一連兩場，辛曉琪也分享過去有一段時間很排斥「療傷天后」的封號，直到後來才接受。辛曉琪2024「療傷那天後」legacy演唱會門票將在10月5日中午12點寬宏售票系統及萊爾富OK便利超商正式啟售。
記者吳雨婕／綜合報導
談及此次演唱會的主題，辛曉琪坦言：「其實有很長一段時間，我挺排斥與『療傷』這兩個字扯上關係，多年前發行了〈領悟〉挖出無數男女的痛處後，媒體為我冠上了『療傷天后』這封號，當初不甘於被此框住的我，才對『療傷』產生了些許的厭棄。但走過這麼多年，我發現歌迷朋友們非常認同我歌曲的『療傷』功能，只要想到療傷就是會想到我辛曉琪，『療傷』這件事基本上已經跟我與我的音樂生涯畫成了等號，當然欣然接受了。」
此次演唱會以「療傷」為主題出發，希望大家在聽完後，都能得到慰藉與終極療癒，這是辛曉琪最大的期盼，同時，也期待在「療傷那天後」，大家都會有用不完的勇氣面對生活，收拾與珍惜我們共同的回憶好好的向前邁進，對辛曉琪而言，這就是歌迷賦予她的使命。