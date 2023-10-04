政見被郭辦酸「抄能力」　賴競辦反諷：黃士修連google也不會？

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對此，陳世凱指出，賴清德所發表的「創新經濟・智慧國家」七大主張，綜整他擔任立委、市長、行政院長以及副總統任內，結合社會各界力量，並在總統蔡英文奠定的8年基礎之上，推動「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見，把握國際經貿體系改變的機會，加速推動經濟與產業的轉型與升級。
陳世凱列舉，2017年，時任行政院長的賴清德就提出讓台灣成為「數位經濟國家」；2018年，賴清德也表示要加速相關基礎設施建置，打造台灣成為智慧國家。
對於黃士修所指稱賴清德的「經濟日不落國」政見，抄襲郭台銘於今年9月所提出「讓台灣成為美中經貿下的日不落國」，陳世凱反駁，根本就是信口開河。
陳世凱指出，賴清德的「經濟日不落國」最早於今年2月時出席「中部上市櫃公司菁英聯誼會交接典禮」時，就已闡述過讓台灣成為「經濟日不落國」的理念，也在日後的多場活動中向國人說明，更在今年8月接受媒體專訪時說明過完整的概念，這些時間都遠遠早於黃士修所稱郭台銘9月時的說明。
「黃士修政見不會，難道連google也不會嗎？」陳世凱呼籲，政見的討論應基於事實，作為總統參選人陣營的發言人，應多做功課、了解國政，避免信口開河、貽笑大方。