獨／郭台銘台北連署站租金曝光！鈔能力失靈　郭台強動用人脈助攻

政見被郭辦酸「抄能力」　賴競辦反諷：黃士修連google也不會？

▲陳世凱酸，黃士修如果政見不會，google也要會，避免貽笑大方。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.27）
▲陳世凱酸，黃士修如果政見不會，google也要會，避免貽笑大方。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.27）

記者陳佩君／台北報導

針對總統擬參選人郭台銘競辦發言人黃士修質疑民進黨總統參選人賴清德抄襲「智慧科技島」政見一事，賴清德競辦發言人陳世凱表示，賴清德在2017年擔任行政院長時期，就已經提過同樣的概念，且「經濟日不落國」也早在今年2月就已提出，「黃士修如果政見不會，google也要會，避免貽笑大方」。

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對於賴清德所公布「智慧國家、智慧科技島」政見，黃士修指出，這是繼「0到6歲國家養」政見後，賴清德再次「跟進」郭台銘4年前提出的「智慧科技島」政見，賴清德再度展現「抄能力」。

對此，陳世凱指出，賴清德所發表的「創新經濟・智慧國家」七大主張，綜整他擔任立委、市長、行政院長以及副總統任內，結合社會各界力量，並在總統蔡英文奠定的8年基礎之上，推動「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見，把握國際經貿體系改變的機會，加速推動經濟與產業的轉型與升級。

陳世凱列舉，2017年，時任行政院長的賴清德就提出讓台灣成為「數位經濟國家」；2018年，賴清德也表示要加速相關基礎設施建置，打造台灣成為智慧國家。

對於黃士修所指稱賴清德的「經濟日不落國」政見，抄襲郭台銘於今年9月所提出「讓台灣成為美中經貿下的日不落國」，陳世凱反駁，根本就是信口開河。

陳世凱指出，賴清德的「經濟日不落國」最早於今年2月時出席「中部上市櫃公司菁英聯誼會交接典禮」時，就已闡述過讓台灣成為「經濟日不落國」的理念，也在日後的多場活動中向國人說明，更在今年8月接受媒體專訪時說明過完整的概念，這些時間都遠遠早於黃士修所稱郭台銘9月時的說明。

「黃士修政見不會，難道連google也不會嗎？」陳世凱呼籲，政見的討論應基於事實，作為總統參選人陣營的發言人，應多做功課、了解國政，避免信口開河、貽笑大方。

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