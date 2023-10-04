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百名志工幫忙蓋新房！老翁入住僅4個月　「睡夢中離世」鼻酸

▲蔡姓老翁獨自扶養2個身心障礙的兒子，靠著微薄補助以及撿拾回收過活。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）
▲蔡姓老翁獨自扶養2個身心障礙的兒子，靠著微薄補助以及撿拾回收過活。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

令人不捨！雲林北港一名蔡姓老翁獨自扶養2名身心障礙的兒子，平常透過撿拾回收換到微薄的錢，加上補助苦撐生活，然而台灣心義工團獲知消息，召集上百名志工幫忙協助重建住處，在今年也成功交屋，沒想到，蔡姓老翁在居住了4個月後，在上月底傳出「睡夢中離世」的消息，讓各界都感到鼻酸。

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據了解，蔡姓老翁的42歲大兒子患有重度智能障礙，生活上完全無法自理，而39歲的二兒子則是中度智能障礙，在生活上還是能幫點忙，不過無法幫忙負擔家計，老翁妻子在生下二兒子後就離家，此後音訊全無。

為了照顧2個兒子，老翁靠著微薄的補助，加上撿回收的收入來苦撐，居住的房子更是非常破舊，不僅沒有床鋪髒亂，屋頂也時常遇到大雨就漏水，最大心願就是希望能夠有間新房子，好讓全家人可以好好過生活。

▲蔡姓老翁一家人有困境，台灣心義工團號召上百名志工協助重建房屋。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）
▲蔡姓老翁一家人有困境，台灣心義工團號召上百名志工協助重建房屋。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）
而台灣心義工團得知老翁困境後，號召上百志工，以最快的速度替蔡姓老翁翻新住家，直到今年5月份，蔡姓老翁的新家終於完工，一家人也成功住了進去，生活品質大幅改善。沒想到蔡姓老翁才剛住進去4個多月，老翁的弟弟9月30日想把哥哥叫起床，卻發現哥哥已經安詳離世。

消息傳出以後，溝皂里里長蔡榮修也在臉書上發布這條消息「感謝社會各界對溝皂蔡老先生的幫助！蔡老先生已於今天上午不幸往生了！願老先生ㄧ路好走......阿彌陀佛」引起不少關注在地的民眾哀悼，希望蔡老先生可以一路好走。

▲台灣心義工團協助蔡姓老翁翻新舊家，號召上百名志工幫忙，在今年5月成功交屋。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）
▲台灣心義工團協助蔡姓老翁翻新舊家，號召上百名志工幫忙，在今年5月成功交屋。（圖/溝皂里里長蔡榮修臉書）

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