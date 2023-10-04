敏感！4台廠遭彭博點名助華為設廠　廠商喊冤否認、股價疲軟

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消息一出，崇越發聲明駁斥，指出未提供半導體材料或設備給深圳鵬芯微，僅進行環保工程方面的合作。旗下環保工程事業蘇州崇越是於2022年初取得鵬芯微的廢水處理工程案，當時該公司尚未列入實體清單，由於環保工程非關鍵性材料，未受到美國禁令管制，目前蘇州崇越與客戶的廢水處理工程案不受影響，持續進行中。
而漢唐也澄清指出，從未與華為簽約任何工程，表示漢唐子公司江西漢唐承接深圳昇維旭公司內裝改造工程，投資與業務遵守國家政策與法令。亞翔則對外表示「暫不回應」，矽科宏晟則未對外回應。
只是，彭博調查發現，矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶圓廠的業者，不過遭彭博求證後，矽科宏晟已在官網上刪除相關內容。
為此，經濟部長王美花3日指出，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據彭博報導，看起來與關鍵技術材料或設備無關，會提醒廠商注意。經濟部也強調，廠商合作內容和關鍵技術無關，但提醒業者遵守台灣法規以及美國實體清單管制，留意供應鏈風險。
崇越為設備材料通路商，最知名為長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品，漢唐則是台積電重要供應鏈廠商，協助台積電蓋廠房，亞翔則長期與聯電合作，承接廠務工程。而今日台股早盤大跌250點，下殺來到16203點，電子科技類股也大多震盪走低，崇越早盤跌逾3.5%，來到162.5元。漢唐跌0.8%，來到226元。亞翔跌2.5元，來到112元左右，跌幅2%以上。