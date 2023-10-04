高虹安涉3案！被「翁達瑞」控誣告　北院今又傳她出庭

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高虹安就讀美國辛辛納提大學的博士論文，涉嫌侵權一事就是陳時奮率先提出。陳時奮以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」等。
高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士，在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得學位，控告陳時奮涉嫌加重誹謗，陳時奮不起訴後，以自訴方式對高虹安提起誣告罪。
另外，北檢查出，高虹安在國會擔任立委期間，涉將公費助理的酬金、加班費全部報到上限，再將差額領出繳回作為辦公室零用金，自2020年2月至同年11月止，總計虛灌、浮報46萬30元，並拿來買雙眼皮貼、衛生棉等私人用品以及辦公室的開銷，涉犯貪汙治罪條例等罪。
高虹安的3名前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在偵審期間都認罪，僅王郁文不認罪，她認為自己有工作也有加班，合法受領薪資及加班費，薪資入帳就是私人財產，她有自由處分的權力。法院已定10月11日傳喚高虹安出庭。
高虹安被爆論文涉嫌侵權後，資策會也「自訴」高虹安涉嫌違反著作權法。資策會主張，高虹安跟資策會同仁共同發表的期刊論文，有8成內容被引用在她的博士論文中，涉嫌侵權。
法院9月12日曾傳喚高虹安出庭，高虹安、資策會同意調解，目前已確定指派台北地院民事執行處庭長黃柄縉主持調解，調解庭已訂在10月25日下午，原告、被告可指定代理人磋商，不一定要親自出庭。