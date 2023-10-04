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高虹安涉3案！被「翁達瑞」控誣告　北院今又傳她出庭

▲新竹市長高虹安為誣告案，4日下午前往台北地院出庭（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.04）
▲新竹市長高虹安為誣告案，4日下午前往台北地院出庭（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.04）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安去年選舉期間，因代表民眾黨參選市長，被連環爆出包括：論文涉嫌抄襲、涉嫌詐領國會公費助理費等事件，高虹安也因此身陷3起訴訟，從本月起，台北地院將陸續傳喚高虹安出庭，今（4）日登場的是筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「自訴」控告高虹安涉嫌誣告案，陳時奮、高虹安下午2時15分以前，已一前一後抵達台北地院。

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高虹安今天下午，同樣是搭計程車來法院，見到大批媒體拍攝，她也只是說「謝謝大家」，一路直奔法庭。

高虹安就讀美國辛辛納提大學的博士論文，涉嫌侵權一事就是陳時奮率先提出。陳時奮以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」等。

▲旅美教授「翁達瑞」陳時奮（圖／記者潘千詩攝，2023.08.29）
▲旅美教授「翁達瑞」陳時奮（圖／記者潘千詩攝，2023.08.29）
高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士，在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得學位，控告陳時奮涉嫌加重誹謗，陳時奮不起訴後，以自訴方式對高虹安提起誣告罪。

另外，北檢查出，高虹安在國會擔任立委期間，涉將公費助理的酬金、加班費全部報到上限，再將差額領出繳回作為辦公室零用金，自2020年2月至同年11月止，總計虛灌、浮報46萬30元，並拿來買雙眼皮貼、衛生棉等私人用品以及辦公室的開銷，涉犯貪汙治罪條例等罪。

▲高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
▲高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
高虹安的3名前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在偵審期間都認罪，僅王郁文不認罪，她認為自己有工作也有加班，合法受領薪資及加班費，薪資入帳就是私人財產，她有自由處分的權力。法院已定10月11日傳喚高虹安出庭。

▲網稱台大13妹公衛文的王郁文上午抵達北院出庭（圖／記者陳明中攝，2023.10.02）
▲網稱台大13妹公衛文的王郁文（圖／記者陳明中攝，2023.10.02）
高虹安被爆論文涉嫌侵權後，資策會也「自訴」高虹安涉嫌違反著作權法。資策會主張，高虹安跟資策會同仁共同發表的期刊論文，有8成內容被引用在她的博士論文中，涉嫌侵權。

法院9月12日曾傳喚高虹安出庭，高虹安、資策會同意調解，目前已確定指派台北地院民事執行處庭長黃柄縉主持調解，調解庭已訂在10月25日下午，原告、被告可指定代理人磋商，不一定要親自出庭。

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