批政見都沒做！黃士修嗆他：不記得賴清德做過什麼　別當發言人

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黃士修今天回擊，陳世凱根本記錯了，2017年，賴清德台南市長任內，提出「從台南出發，打造台灣成為AI人工智慧島」，但內容只是結合無人機空拍和AI影像辨識。
黃士修再指，同年，賴清德落跑市長，去當行政院長，依序提出「澎湖低碳島、金門低碳島、馬祖智慧島」，就是沒有台灣「智慧科技島」，直言「台澎金馬，四個錯三個，這個發言人也太落漆」。
另外，黃士修提及，賴清德有回到台南，講「非核家園」及「綠色矽島」，後來的學甲光電八十八槍案，那是另外一個水很深的故事，要陳世凱不要拿「數位經濟國家」來濫竽充數，那是跟「亞洲矽谷」綁在一起的。
黃士修表示，自己當年的「政策小偷蔡英文」系列，詳細拆解過蛋頭學者龔明鑫，抄襲毛治國的「創新創業政策會報」，被林全和陳添枝打掉重練，至於「經濟日不落國」，賴清德出席活動是這樣說的，「在全球產業鍵重組中，大家都占有一席之地了，所以我認為台灣在經濟上，有能力成為日不落國。」
黃士修說，郭台銘則是分析，經濟部發布的外銷訂單連續十二個月負成長，美中貿易戰反轉全球化經濟，以美國和中國大陸為首的G2體系，美國基於國家安全的替代供應鏈，產業去風險化與重返美國製造，典型代表是電動車(EV)、AI伺服器、高效能運算(HPC)。
黃士修說，郭台銘主張鼓勵台廠前往美國設置電池廠，結合日本中小企業轉型，提供精密零組件給EV產業。也可以前往越南、印度、墨西哥投資設廠，成為美國製造的重要供應鏈，找到台灣關鍵角色，這才是唯一的出路。
黃士修也指出，郭台銘最後才說，「由新政府引領台灣成為美中經貿下的日不落國。」這就是郭台銘的風格，講政策不只提出問題，還要提出解決方案，並且絕對有能力執行。
「不要跟亞斯比智力，賴清德近八年的政見，我一個下午就讀完了」，黃士修直言，自己比民進黨智庫還熟，一輩子只幹過黨工的陳世凱，根本不記得賴清德做過什麼，臨時Google結果寫錯，直呼「還是別當發言人，回去演議員助理吧。