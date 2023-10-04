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中國人「潤」美有解放軍成員　專家：動機不單純

▲今年約有1萬8000名中國非法移民進入美國，專家表示，這些人都對中國絕望，迫切尋求更好的生活，但其中出現解放軍的成員，動機恐怕不單純。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年約有1萬8000名中國非法移民進入美國，專家表示，這些人都對中國絕望，迫切尋求更好的生活，但其中出現解放軍的成員，動機恐怕不單純。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北4日電）今年約有1萬8000名中國非法移民進入美國，專家表示，這些人都對中國絕望，迫切尋求更好的生活；但其中出現解放軍的成員，動機不單純，令人擔憂可能破壞美國安全。

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美國之音今天報導，美國國會的共和黨參議員最近聯名致函美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），針對今年以來逾1萬8000名中國公民從南部邊境非法越境進入美國表示擔憂。

報導指出，與2022年的2000餘人和2021年的450人相比，今年數字顯著增加。而且絕大多數非法入境的中國人都是單身青年，這對美國的國家安全構成重大威脅。

2001年出版「中國即將崩潰」的作家章家敦（Gordon G. Chang）表示，現在美國本土正受到中國入侵的威脅，國會議員們有權發出警告。

章家敦告訴美國之音，大批中國移民正透過美國南部邊境徒步進入美國。幾乎所有人都對中國絕望了，他們迫切地尋求更好的生活，為自己和子女。然而，其中有些人似乎是中國人民解放軍的成員，幾乎可以確定是來犯下破壞行為。

他說，美國邊境巡邏隊知曉，在南部邊境的一些中國移民中，有少數人與中國人民解放軍有明確的聯繫。

「這些正值入伍年齡的中國男性以5至15人為一組，在沒有家人陪同的情況下，成群結隊地行動，假裝不懂英語。他們看起來像是中國的突擊隊員。」

他說，令人擔憂的是，如果亞洲爆發戰爭，這些解放軍成員可能會破壞美國的電網等製造恐怖。因此，亞洲的下一場戰爭可能會蔓延到美國本土，甚至可能在第一天就開始。美國人將被迫捲入戰鬥之中。

章家敦強調，移民使國家強大，幾乎所有透過南部邊境的中國移民都將為美國社會做出貢獻。但其中有些人卻可能是來對美國發動戰爭的，因此不能再容忍破壞者進入美國。

來自中國江蘇蘇州的偷渡客張曉波透露，在「走線」偷渡美國的途中，他結識了一個來自江西的隊友，是一位30多歲的前武警部隊士兵，曾在武警部隊服役8年。

對於有軍齡的人來說，透過正規途徑獲得美國簽證非常困難，幾乎是不可能的事情。因此，認識幾位朋友都是透過偷渡這種方法來到美國的。這些人各種各樣，有些曾經為中共效力，有些可能依然與中共有牽連。但是，誰也無法確定他們的真實身分。

加州阿卡迪亞市華裔市議員戴守真（Sho Tay）表示，目前尚不清楚非法移民是否與中共有關，但進入美國後一些非法移民濫用福利，城市遊民增多，引發了一系列混亂局面。與早期透過合法途徑移民的人相比，這些人的背景差異很大。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1121004

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