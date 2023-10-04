中國人「潤」美有解放軍成員　專家：動機不單純

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報導指出，與2022年的2000餘人和2021年的450人相比，今年數字顯著增加。而且絕大多數非法入境的中國人都是單身青年，這對美國的國家安全構成重大威脅。
2001年出版「中國即將崩潰」的作家章家敦（Gordon G. Chang）表示，現在美國本土正受到中國入侵的威脅，國會議員們有權發出警告。
章家敦告訴美國之音，大批中國移民正透過美國南部邊境徒步進入美國。幾乎所有人都對中國絕望了，他們迫切地尋求更好的生活，為自己和子女。然而，其中有些人似乎是中國人民解放軍的成員，幾乎可以確定是來犯下破壞行為。
他說，美國邊境巡邏隊知曉，在南部邊境的一些中國移民中，有少數人與中國人民解放軍有明確的聯繫。
「這些正值入伍年齡的中國男性以5至15人為一組，在沒有家人陪同的情況下，成群結隊地行動，假裝不懂英語。他們看起來像是中國的突擊隊員。」
他說，令人擔憂的是，如果亞洲爆發戰爭，這些解放軍成員可能會破壞美國的電網等製造恐怖。因此，亞洲的下一場戰爭可能會蔓延到美國本土，甚至可能在第一天就開始。美國人將被迫捲入戰鬥之中。
章家敦強調，移民使國家強大，幾乎所有透過南部邊境的中國移民都將為美國社會做出貢獻。但其中有些人卻可能是來對美國發動戰爭的，因此不能再容忍破壞者進入美國。
來自中國江蘇蘇州的偷渡客張曉波透露，在「走線」偷渡美國的途中，他結識了一個來自江西的隊友，是一位30多歲的前武警部隊士兵，曾在武警部隊服役8年。
對於有軍齡的人來說，透過正規途徑獲得美國簽證非常困難，幾乎是不可能的事情。因此，認識幾位朋友都是透過偷渡這種方法來到美國的。這些人各種各樣，有些曾經為中共效力，有些可能依然與中共有牽連。但是，誰也無法確定他們的真實身分。
加州阿卡迪亞市華裔市議員戴守真（Sho Tay）表示，目前尚不清楚非法移民是否與中共有關，但進入美國後一些非法移民濫用福利，城市遊民增多，引發了一系列混亂局面。與早期透過合法途徑移民的人相比，這些人的背景差異很大。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1121004