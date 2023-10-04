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越南GDP第三季增長5.33%！房市大海嘯再扯後腿　專家分析成長原因

▲越南經濟第三季GDP雖有增長，表現不如預期，出現許多蓋到一半就中止的「爛尾樓」。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南經濟第三季GDP雖有增長，表現不如預期，出現許多蓋到一半就中止的「爛尾樓」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南經濟面臨出口業訂單衰竭、房市泡沫化和工廠的基礎建設不足等等問題，但仍是外國投資者看好的新興市場，越南第三季的國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）較去年同期成長5.33%，增速比第2季更快，不過經濟成長率還沒有回復到新冠疫情前的6%到7%水準，專家指出房市衰退有影響經濟表現。

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日經亞洲》報導，越南經濟成長的原因主要受惠於觀光業復甦，由於越南服務業的表現強勁，特別是觀光與零售領域增長不少，而服務業部門占越南GDP約40%，外國觀光客正大量回歸如峴港和芽莊等熱門觀光景點，7月到8月入境外國旅客人次已達225萬人，超越去年7到9月整季的127萬人。

雖然數據亮眼，但服裝製造商Dony Garment執行長Pham Quang Anh告訴《日經亞洲》的記者，目前對越南經濟狀況的觀感仍是「負面的」，歐洲與美國等傳統市場的需求仍然疲弱，出口商面對許多挑戰。他表示，「年底前，再找不到替代市場的話，愈來愈多成衣廠會接近倒閉邊緣。」而他自己的公司現在努力找中東和東南亞的新買家，來幫助維持營運。

▲越南統計總局的數據顯示越南近年來的GDP趨勢。（圖／越南統計總局）
▲越南統計總局的數據顯示越南2021年至今的GDP趨勢。（圖／越南統計總局）
根據《彭博社》，越南歷經慘痛的出口業衰退期，目前正加速提振經濟，今年第1季實質國內生產毛額（GDP）成長率跌至3.28%，第2季修正後的GDP成長率改善到4.05%，第三季則增加到5.33%。拖累越南GDP成長的因素主要是國內房地產市場惡化，再加上出口因全球需求下降而減少。

越南統計總局(General Statistics Office of Vietnam)則表示越南政府維持2023年經濟成長目標在6.5%，第三季的經濟表現顯示越南的產業正在復甦。越南官方經濟數據顯示製造業亦正在復甦，工業生產指數在5月已經轉正，之後直到9月，連續五個月都是擴張局面。

過去幾個月越南出現大量「爛尾樓」，今年上半年多達10萬家房地產公司倒閉，平均每月有超過1.66萬間房地產歇業。越南媒體指出，中型的房地產公司首當其衝，有超過95％的企業都已利用裁員來降低營運成本，有些企業老闆甚至得變賣公司用車、硬體設備才能維持生計。

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