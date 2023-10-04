越南GDP第三季增長5.33%！房市大海嘯再扯後腿　專家分析成長原因

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雖然數據亮眼，但服裝製造商Dony Garment執行長Pham Quang Anh告訴《日經亞洲》的記者，目前對越南經濟狀況的觀感仍是「負面的」，歐洲與美國等傳統市場的需求仍然疲弱，出口商面對許多挑戰。他表示，「年底前，再找不到替代市場的話，愈來愈多成衣廠會接近倒閉邊緣。」而他自己的公司現在努力找中東和東南亞的新買家，來幫助維持營運。
根據《彭博社》，越南歷經慘痛的出口業衰退期，目前正加速提振經濟，今年第1季實質國內生產毛額（GDP）成長率跌至3.28%，第2季修正後的GDP成長率改善到4.05%，第三季則增加到5.33%。拖累越南GDP成長的因素主要是國內房地產市場惡化，再加上出口因全球需求下降而減少。
越南統計總局(General Statistics Office of Vietnam)則表示越南政府維持2023年經濟成長目標在6.5%，第三季的經濟表現顯示越南的產業正在復甦。越南官方經濟數據顯示製造業亦正在復甦，工業生產指數在5月已經轉正，之後直到9月，連續五個月都是擴張局面。
過去幾個月越南出現大量「爛尾樓」，今年上半年多達10萬家房地產公司倒閉，平均每月有超過1.66萬間房地產歇業。越南媒體指出，中型的房地產公司首當其衝，有超過95％的企業都已利用裁員來降低營運成本，有些企業老闆甚至得變賣公司用車、硬體設備才能維持生計。