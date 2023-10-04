林心如曾和蘇有朋太好！惹火林志穎提分手　她證實：怪年輕不懂事

阿Ken留學背景超狂！跟風曬真實畢業照　竟撞臉巨石強森

▲阿Ken跟風曬出真實的畢業照，超狂留學背景曝光，照片意外撞臉好萊塢明星巨石強森。（圖／阿Ken臉書）
▲阿Ken跟風曬出真實的畢業照，超狂留學背景曝光，照片意外撞臉好萊塢明星巨石強森。（圖／阿Ken臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

近期網路上風靡「Yearbook」AI畢業照，以90年代美式風格的服裝進行合成，不少藝人也跟上流行曬出自己的合成照。藝人阿Ken昨（3）日以另類方式跟風，他曬出自己真實美式畢業照，令不少網友直呼「好real（真實）！」還意外撞臉好萊塢明星巨石強森。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阿Ken曬出自己在加拿大念書時的畢業照。（圖／阿Ken臉書）
▲阿Ken曬出自己在加拿大念書時的畢業照。（圖／阿Ken臉書）
藝人也風靡「Yearbook」AI畢業照，阿Ken以另類的方式跟上流行，他PO出自己高中在加拿大「Eric Hamber」念書時的畢業照，笑說：「我覺得大家要不要po沒有修圖、沒有AI，真正的Yearbook，這樣會比較Real，比較好玩。」照片中阿Ken模樣青澀，其中還有一張他與師長合影，讓安心亞羨慕直呼「AI辦不到⋯你那張好拉風。」

▲阿Ken畢業照模樣青澀許多。（圖／阿Ken臉書）
▲阿Ken畢業照模樣青澀許多。（圖／阿Ken臉書）
▲阿Ken一看小優的手機，吐槽她先解決大小眼。（圖／中天提供）
▲阿Ken從高中就在加拿大念書。（圖／中天提供）
由於「Yearbook」AI合成畢業照，需要花費190元生成照片，派翠克回應阿Ken的照片，「哥你這個好真喔，也是190塊嗎？」阿Ken直回「要先辦理一堆證件，買飛機票，花個幾年讀書，才能有這照片 ，CP值高不高⋯⋯見仁見智。」好友孫樂欣則認為阿Ken的畢業照，撞臉好萊塢明星巨石強森。

▲阿Ken真實的畢業照令安心亞超羨慕。（圖／阿Ken臉書）
▲阿Ken（右）真實的畢業照令安心亞超羨慕。（圖／阿Ken臉書）
阿Ken曬出真實美式畢業照，引起網友熱議，「年輕時好像温昇豪」、「聰明風趣的樣貌」、「是否太真實」、「完全真材實料，Ken哥超帥」、「照片的人也太像阿ken了吧」、「為什麼莫名的這麼有喜感。」


瘦子跟風AI照！照片曝光「這些人是誰」　10萬人朝聖：完全不適合

王思佳瘋玩AI畢業照！嫩顏激似Lisa、Jennie　自豪「欠出國發展」

金鐘58／阿Ken槓龜20年！蹲地痛哭失聲　周杰倫安慰：很優秀了啦

李孝利也瘋玩！EPIK App教學：用「AI Yearbook」做90年代畢業照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞