阿Ken留學背景超狂！跟風曬真實畢業照 竟撞臉巨石強森
近期網路上風靡「Yearbook」AI畢業照，以90年代美式風格的服裝進行合成，不少藝人也跟上流行曬出自己的合成照。藝人阿Ken昨（3）日以另類方式跟風，他曬出自己真實美式畢業照，令不少網友直呼「好real（真實）！」還意外撞臉好萊塢明星巨石強森。
記者薛羽彤／綜合報導
藝人也風靡「Yearbook」AI畢業照，阿Ken以另類的方式跟上流行，他PO出自己高中在加拿大「Eric Hamber」念書時的畢業照，笑說：「我覺得大家要不要po沒有修圖、沒有AI，真正的Yearbook，這樣會比較Real，比較好玩。」照片中阿Ken模樣青澀，其中還有一張他與師長合影，讓安心亞羨慕直呼「AI辦不到⋯你那張好拉風。」
由於「Yearbook」AI合成畢業照，需要花費190元生成照片，派翠克回應阿Ken的照片，「哥你這個好真喔，也是190塊嗎？」阿Ken直回「要先辦理一堆證件，買飛機票，花個幾年讀書，才能有這照片 ，CP值高不高⋯⋯見仁見智。」好友孫樂欣則認為阿Ken的畢業照，撞臉好萊塢明星巨石強森。
阿Ken曬出真實美式畢業照，引起網友熱議，「年輕時好像温昇豪」、「聰明風趣的樣貌」、「是否太真實」、「完全真材實料，Ken哥超帥」、「照片的人也太像阿ken了吧」、「為什麼莫名的這麼有喜感。」