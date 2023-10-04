獨／郭台銘台北連署站租金曝光！鈔能力失靈　郭台強動用人脈助攻

北市第三副市長無下文　市議員批「政治算計」如林奕華沒收補選

▲台北市長蔣萬安遲未公布第三副市長人選。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安遲未公布第三副市長人選。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

台北市5月正式回歸250萬人口後，第三位副市長人選遲遲無下文，台北市議員林延鳳日質疑，台北市長蔣萬安此舉是政治算計，猶如年初副市長林奕華延後到任「沒收大安區立委補選」如出一徹，都是政治算計優先，置市民權益與服務於不顧的表現，呼籲應盡快決定人選。對此，台北市政府發言人殷瑋回應，很多政治解讀是沒必要的，若有進一步消息，將主動對外說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林延鳳指出，民政局長陳永德3月曾稱「到達250萬人門檻後將馬上行文內政部請示相關作業流程」，而人口數恢復250萬後，蔣萬安先在今年5月22日附和陳永德稱「會先發文內政部瞭解後續執行方式」、6月1日還稱「對人選已有定見」，結果到現在議會即將開議仍雙雙皆無下文，甚至還有媒體爆出市府將函詢內政部公文「壓兩個月」傳聞。

林延鳳說，她分別曾向民政局、秘書處與人事處索取函詢內政部之公文副本資料，未料人事處上月27日回覆稱，「市府組織自治條例及編制表規定置副市長3人，爰依內政部公告之統計月報人口數達250萬以上時可派任」，程序為「由市長任命，並報請行政院備查」，民政局卻改口稱「由本府人事處依相關規定辦理，無本局權責事項」，至於秘書處也稱「本案未涉及本處權責」，三緘其口，她質疑間接證實蔣市府那份詢問內政部的公文「自始不存在」

林延鳳表示，蔣萬安在人口數恢復「報喜」四個多月後，人口數穩定成長，從五月共250萬1988人，到八月250萬6788人，卻還是沒有決定。她質疑這有兩種可能性，一為藍營內部「求官者眾」，黨內也在看衰國民黨總統參選人侯友宜「勝算過低」的情況下，更加積極轉進爭取這個「不用選舉」、「府內一人之下」、「位高權重資源多」的副市長寶座，為避免黨內鬥爭人事佈局，更怕在選前令該人選成為「眾矢之的」，製造多一件「藍營茶壺內風暴」。

林延鳳提到，這種思維模式就和林奕華晚就任副市長「沒收補選」，避免再有類似2009年因前立委李慶安「雙重國籍案」辭職後，大安區補選藍營「五強內鬥」的考慮，都是「把政治看得比市民還重要」的思維，對市民一點也不公平，而之所以在第一時間把球推給內政部，就是為了轉移視線，想讓大家以為是「綠營在卡蔣」，完全就是機關算盡之舉。

林延鳳說，另一可能性就是蔣市府對法規的誤解、愛面子不懂裝懂，才導致第三位副市長招募延宕，無論是上述哪一個原因，最大受害者都是台北市民。她呼籲，應回歸市政考量，不該有過多算計或私心，「只要位子空一天，不僅本就不嫻熟市政的蔣繼續『少一隻腳』協助市政，各種「報派」、「明爭暗鬥」的謠言又會多跑一天」。

台中開第一槍公開公費疫苗廠牌　李彥秀呼籲蔣萬安跟進

蔣萬安宣布都更「5+2」箭　推防災、整宅2專案容積達100%

Linbay好油恐嚇案翻車自導自演　蔣萬安：不能接受造假

馬英九不出席國慶大會　蔣萬安：歡迎市民朋友參加北市國慶活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞