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特企／C2M家具通路「HOMEE 合宜家居」　岩版餐桌會員直購價超殺

▲HOMEE Plus會員直購價的岩版餐桌為市面上約 2 折。（圖／品牌提供）
▲HOMEE Plus會員直購價的岩版餐桌為市面上約 2 折。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣家居市場上第一個運用科技系統建立的 C2M 購物通路「HOMEE 合宜家居」，近日正式開通「HOMEE Plus 會員直購」，由於其特色「超低價、高質感、售後服務完善」，立刻在廣大的消費群眾之間引發熱烈討論，由於申辦會員後即可獲得市價超過 6,000 元之限量會員禮，三天內 HOMEE Plus 線上會員申辦人數已接近萬名。

HOMEE AI 創辦人暨執行長杜宇威對此表示：「長久以來，台灣市場許多消費者在購買家具時，面臨了到處比價，卻發現家具商品價格不透明、或是在淘寶蝦皮購買，又缺乏在地售後服務，有沒有一個更好的購買方式？這就是 HOMEE 合宜家居希望能提供給大眾的獨特服務，我們藉由直連數百家優質的國際家具製造商，以 C2M 平台讓消費者選購，同時我們還提供 HOMEE Care 安心售後服務，讓會員享有免組裝費、商品保固等貼心的保障。」

從歷年的數據看來，台灣家具市場規模在 2,000 億元新台幣左右，換算消費者花費的許多時間與精力在挑選家具，卻有許多人因為預算不足、資訊不足、風格不多而大失所望。據了解，HOMEE 合宜家居以「市場超低價、完善售後服務」作為差異化策略切入台灣家具市場，其背後的商業支撐點來自於作為一家 AI 公司的海外 SaaS 雲端軟體營收，讓 HOMEE 不需要墊高售價，真正做到「去除中間商」價差，以微薄的商品毛利即可維運此一會員服務平台，且能串連各種居家風格的源頭製造商。

近幾年市面上最熱銷的岩版餐桌，一張平均市價約 20,000 元。現在起，加入 HOMEE Plus 會員即可享直購價，只要 2,910 元，直接省下一筆家具添購費用，完全呼應 HOMEE 對消費者強調的「花更少，買更好」。即日起，成功申辦 HOMEE Plus 會員資格，可獲得限量的質感氣球狗坐凳（數量一萬個，送完為止）。 HOMEE 合宜家居同時計畫近期開設第一個體驗店，並推出 HOMEE Points 信用聯名卡點數兌換以及會員推薦獎勵等各種活動。

HOMEE 合宜家居品牌影片

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