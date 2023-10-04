李宗盛一見到老友突哽咽！讚周華健是貴人 粉絲集體救援
李宗盛昨（3）日登上日本武道館開唱，唱著熟悉的歌曲，李宗盛說：「我是個寫歌者，有幸用歌跟大家結緣，這次巡演就是去我所有沒有辦過個唱的城市，來見老朋友。」而李宗盛與好友南部昌江同台表演時，感動得潸然淚下，氣氛感染全場，歌迷紛紛幫唱；另外一個李宗盛的老友周華健也是演唱會嘉賓之一，李宗盛更是直言周華健是幫助過他的貴人。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會一開場，李宗盛唱著自己首張個人專輯中的〈開場白〉、〈生命中的精靈〉、〈寂寞難耐〉。李宗盛演唱1991年發行的〈飄洋過海來看你〉時，他特別邀請知名音樂家南部昌江同台演出，南部昌江正是當年為〈飄洋過海來看你〉編曲家，李宗盛說前天彩排時，眼淚就差點要掉下來，因此在演出時，他特別說：「我等下唱如果想哭，你們就唱，我一定要找機會謝謝當初幫助我的人！」沒想到才唱到一半就哽咽了，歌迷立刻救援齊幫唱，也讓此曲格外有意義。
除了感謝南部昌江的幫助，李宗盛時時惦記著幫助過他的人，他透露讓他從寫歌者到開啟演唱者的身分，正是周華健的一句話，李宗盛說：「在好久以前他問我要不要上台唱唱，因此促成第一次『周李二人傳』演出，老實講是周華健開啟我做為演唱人的身分，所以我今天要唱這個歌感謝他，也是我們之間另一個緣分，人總是要時常想當初幫助我的人。」原唱周華健特別飛到東京相聚，兩人合唱〈讓我歡喜讓我憂〉，將現場氣氛炒得火熱。
嘉賓周華健也帶來李宗盛寫給他的〈你們〉，他表示：「宗盛大哥音樂上的才華有獨道的一面，但大家漏了很重要的地方，他工作的尊重和投入，甚至為我寫了一首歌，其實這才是他真正的心聲，當然也是我的心聲，獻給在座每一位，沒有你們我們無法站在這台上。」充分表達對於李宗盛的敬佩之意。