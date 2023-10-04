泰國曼谷購物中心槍擊2死　達人：捷運、百貨有安檢門！相對安全

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案發地點「暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）」，是曼谷相當知名的百貨之一，擁有3百多個國際名牌，也有許多國際知名美食餐廳進駐，位處曼谷商業正中心的「暹羅商圈」，從BTS「Siam（暹羅站）」出站就可從天橋直通商場2樓，交通相當方便。
快樂雲也提到，暹羅百麗宮百貨幾乎是每個到曼谷旅遊的人必去的景點，以她個人經驗來說，甚至是只要搭BTS經過，就會特地下地鐵，走進去裡頭逛逛，而該地點除了觀光客，也是個在地人相當喜愛到訪的地方，好買好逛又好吃。
針對曼谷的治安，快樂雲提到，其實在曼谷許多捷運站、百貨入口，都設有安檢門，她3月時也剛去過曼谷，根據她的觀察，雖然疫情之後，目前尚未比照疫前那樣執行徹底，但是只要有人是攜帶大件的行李，幾乎都會被安檢人員要求要掃描，以防民眾攜帶危險物品。
事件發生後，槍械管理議題也引發大眾討論，其實在泰國民眾是可以合法購槍和持槍的，但持槍者必須提交財力證明、接受前科調查，而持槍人的身份也嚴格審查，並提供持槍的合理理由。由於購槍規範繁雜且有年齡限制，因此大眾推斷兇手可能是偷取家長或是家中僱員的槍枝，但最新消息為，當地警方表示，是少年上網購買玩具槍後改造。
快樂雲也認為，剛開始聽聞此消息時同樣感到震驚，但相信這只是個特殊案件，去過全球許多城市的她覺得，曼谷應該還算是個相對來說安全的城市之一。
而泰國觀光局台北辦事處也正式對外公布，泰國政府非常重視此起槍擊案，也對此事感到萬分遺憾 。外交部和相關部門已經成立Situation Command Center 協助傷亡者的聯繫管道，以及發布正確消息。而泰國觀光局總局也聯繫相關的單位，取得正確消息後會再向大家報告。