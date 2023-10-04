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泰國曼谷購物中心槍擊2死　達人：捷運、百貨有安檢門！相對安全

▲曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮」昨日傳出槍擊案，一名14歲持槍少年犯案，曼谷治安再度引起遊客擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮」昨日傳出槍擊案，一名14歲持槍少年犯案，曼谷治安再度引起遊客擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

曼谷購物中心暹羅百麗宮(Siam Paragon)昨(3)日午後驚傳槍響，造成2死5傷，14歲槍手在案發後被逮，據報可能有精神問題，接受警方訊問後已轉送鄰近醫院。總理賽塔也前往坐鎮並赴醫院慰問傷者，宣示泰國政府將採取最高等級的措施，以確保遊客安全。針對這起事件，旅遊達人「快樂雲」也提到，以他多年對於全球多個城市的觀察，相信這只是個特殊案件，曼谷應該還算是個相對來說安全的城市之一。

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整起槍響事件約90分鐘後落幕，警方約17時10分將14歲槍手制服並上銬，數百民眾快速緊急逃離現場，後來聚集在拉瑪一世路上，購物中心隨後也封閉出入口，據悉今(4)日也是暫停營業。

▲14歲的槍手犯下曼谷商場死亡槍擊案，被泰國警方壓制，讓泰國治安再次引起社會輿論關注。（圖／翻攝自社群媒體X，原稱推特）
▲14歲的槍手犯下曼谷商場死亡槍擊案，被泰國警方壓制，讓泰國治安再次引起社會輿論關注。（圖／翻攝自社群媒體X，原稱推特）
案發地點「暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）」，是曼谷相當知名的百貨之一，擁有3百多個國際名牌，也有許多國際知名美食餐廳進駐，位處曼谷商業正中心的「暹羅商圈」，從BTS「Siam（暹羅站）」出站就可從天橋直通商場2樓，交通相當方便。

快樂雲也提到，暹羅百麗宮百貨幾乎是每個到曼谷旅遊的人必去的景點，以她個人經驗來說，甚至是只要搭BTS經過，就會特地下地鐵，走進去裡頭逛逛，而該地點除了觀光客，也是個在地人相當喜愛到訪的地方，好買好逛又好吃。

暹羅百麗宮廣場位在曼谷市中心知名百貨公司，圖為疫情之時空無一人的景象。（圖／資料照，中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月23日）
▲暹羅百麗宮廣場位在曼谷市中心知名百貨公司，圖為疫情當時的景象。（圖／資料照，中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月23日）
針對曼谷的治安，快樂雲提到，其實在曼谷許多捷運站、百貨入口，都設有安檢門，她3月時也剛去過曼谷，根據她的觀察，雖然疫情之後，目前尚未比照疫前那樣執行徹底，但是只要有人是攜帶大件的行李，幾乎都會被安檢人員要求要掃描，以防民眾攜帶危險物品。

事件發生後，槍械管理議題也引發大眾討論，其實在泰國民眾是可以合法購槍和持槍的，但持槍者必須提交財力證明、接受前科調查，而持槍人的身份也嚴格審查，並提供持槍的合理理由。由於購槍規範繁雜且有年齡限制，因此大眾推斷兇手可能是偷取家長或是家中僱員的槍枝，但最新消息為，當地警方表示，是少年上網購買玩具槍後改造。

快樂雲也認為，剛開始聽聞此消息時同樣感到震驚，但相信這只是個特殊案件，去過全球許多城市的她覺得，曼谷應該還算是個相對來說安全的城市之一。

而泰國觀光局台北辦事處也正式對外公布，泰國政府非常重視此起槍擊案，也對此事感到萬分遺憾 。外交部和相關部門已經成立Situation Command Center 協助傷亡者的聯繫管道，以及發布正確消息。而泰國觀光局總局也聯繫相關的單位，取得正確消息後會再向大家報告。

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