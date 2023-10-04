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iPhone 15再傳災情！音量調大會出現「嘎嘎」異音　頂規版也遭殃

▲iPhone 15 國外有網友抱怨，當音量調高超過80%會出現不明異音，台灣目前則尚未有相關災情傳出。（圖／ 記者鄭孟晃攝）
▲iPhone 15 國外有網友抱怨，當音量調高超過80%會出現不明異音，台灣目前則尚未有相關災情傳出。（圖／ 記者鄭孟晃攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15系列開賣後，先是過熱的問題還沒解決，近期又傳出揚聲器會出現不明的「嘎嘎聲」，根據外媒報導，國外有網友在提高iPhone 15 音量超過80%以上就會出現異音，除了一般版本，TikTok 網紅Milesabovetech 也是苦主之一，一連換三支頂規版的iPhone 15 Pro Max都出現相同的問題，該影片下方有少數人也有出現相同的狀況。《NOWnews》記者實際用iPhone 15 Pro 測試，刻意調高音量聽音樂、看YouTube影片，目前沒有聽到相關的雜音。

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iPhone 15全系列開賣，其中Pro系列搭載了全新的A17 Pro晶片，但打從上市以來散熱不佳的傳聞不斷，甚至被譏為「火龍果」，外界將矛頭指向全新A17 Pro晶片或是鈦金屬邊框。近日蘋果澄清「非硬體問題」，並點名第三方應用程式包含Instagram 、 Uber 和Asphalt 9等讓系統過載，待修復應該可以獲得改善。

除了過熱，現在揚聲器也傳出有「異音」，根據外媒《9to5mac》報導，有小部分網友抱怨，iPhone 15 揚聲器音量調大時會出現嘎嘎的異音，甚至會有失真、破音的情況發生，還有iPhone 15 Pro Max的用戶發現當聲音調到最大時，聲音聽起來像是浸泡在水裡。

▲實際用iPhone 15 Pro 測試，刻意提高音量聽音樂、看YouTube影片，目前沒有聽到相關的雜音。（圖／周淑萍攝）
▲實際用iPhone 15 Pro 測試，刻意提高音量聽音樂、看YouTube影片，目前沒有聽到相關的雜音。（圖／周淑萍攝）
報導中也指出，有TikTok 網紅 Milesabovetech 也是苦主之一， iPhone 15 Pro Max一共換了2次都有相同的問題，猜測非單一個案。尚且無法確定是硬體或軟體出現異常，官方則還沒未公開回應相關問題，台灣部分，截至目前未傳出有相關災情。

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