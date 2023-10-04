小犬颱風觸陸！國內線取消87架次　今明班機異動一次看

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根據民航局統計，今日截至14時，國內線取消87架次，國際暨兩岸航線取消25架次。
📍台灣虎航
2023年10月4日最新航班異動情形如下：
- IT662/IT663 高雄-金浦來回航班取消
- IT268/IT269 高雄-名古屋來回航班取消
2023年10月5日最新航班異動情形如下：
- IT284/IT285 高雄-大阪關西來回航班取消
- IT574/IT575 高雄-峴港來回航班取消
📍長榮航空
因受到小犬颱風影響，長榮航空宣布，明日上午往返高雄-成田、高雄-大阪航班維持正常起降。10月4日下午及10月5日全天，往返高雄國際航班全數取消。
最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
📍立榮航空
因受小犬颱風影響，立榮航空今日松山-台東航線全天取消；嘉義、台南、高雄往返金門和澎湖之航班13:00後(不含13:00)取消；松山-澎湖往返航班B7-8619和B7-8620取消；台中-澎湖往返航班B7-8651和B7-8652取消。最新航班異動資訊，請利用立榮航空官網 或APP查詢。
📍華信航空
華信航空宣布今日國內航班取消如下：
◎台北-台東航班全天取消
◎台中-花蓮航班全天取消
◎高雄-花蓮航班全天取消
◎高雄-澎湖航班AE351/352/AE341/342/345/346/349/350取消
◎高雄-金門：AE307/308/309/310。
◎台中-澎湖：AE787/788/789/790。
◎台北-澎湖：AE375/376/377/378/381/382。
華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空網站、華信APP查詢最新航班資訊。
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