潮流書店領千萬補助榨青年！立委批「文化渣男」、獨立書店掠奪者

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鄭麗文說，「文化渣男」擅長自我包裝、行銷，將自己打造成親綠的覺青、作家、文化頭牌，透過名人效應，提出偉大理想的計劃，盼在荒蕪文化沙漠開創出生機，協助獨立書店的崛起，各地方政府看到他展現的文化圈人脈與形象，也相當歡迎，給予千萬補助，「文化渣男」拿下標案、鉅額補助後，隨即展現出PUA手段，剝削與壓榨地方書店及青年藝文工作者，分給他們很少的經費、把他們當廉價勞工，造成各種爭議及災難，留下一堆爛攤子就跑了，像蝗蟲過境一樣、收割韭菜，引發文化界不滿。
鄭麗文提到，該「潮流書店」曾在去年陷入大量書籍進退、延遲付款糾紛，在各地的書店都經營不久即結束，被譏為「快閃書店」，曾拿下總預算1,825萬的案子，卻只給拍攝紀錄片的青年導演400萬經費，導致導演自行貼錢，也曾發生過拿下3年共計約1,400萬的經費，辦理閱讀節，真正做事的在地小書店平均拿不到2萬、一群在地青年總共只拿到100萬元，引發在地書店、文化工作者不滿，批評其為「文化掠奪者」，且每次發生爭議，就留下爛攤子，到其他縣市如法炮製，繼續複製快閃書店。
鄭麗文批評，許多縣市政府已經栽跟斗，但這個人還是可以持續在全台拿標案和補助，寄生在中央及地方政府標案之下，簡直就是文化流氓，文化部一直努力扶植台灣奄奄一息的獨立書店，而很多年輕的文化工作者也辛苦經營，結果錢都被這種人吃乾抹淨，呼籲文化部嚴肅看待此事，讓真正需要幫助的人拿到資源及政策美意，才能讓文化工作者、藝術家有基本道義可言，也許這群人不奢求政府幫忙，但至少政府「不要幫這些惡劣文化的流氓公司來吸他們的血、壓榨他們，好不好」。
史哲回應，感謝委員的提醒，並認為縣市政府一開始的出發點都是好的，希望振興地方藝文產業、想幫助文化界，自然會被名氣所吸引，如今文化部推出「創新書市」政策的補助，是到每個縣市、直接面對在地獨立書店，並鼓勵他們組成提案單位，申請補助，不再透過中間者，但這是要更有耐心、長期的陪伴與扶持。