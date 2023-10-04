高顏值BL劇《奇蹟》狂開車！徐愷纏綿林毓桐4小時：過程很持久
八大BL劇集《奇蹟》瘋狂撒糖，祭出多場臉紅心跳的親熱戲，徐愷、林毓桐透露他們把「第一次都獻給了對方」！徐愷開玩笑形容：「過程很持久…最久拍了4個小時。」語畢則趕緊解釋說，其實是指大家的能量都很持久。另外，徐愷還爆料林毓桐的敏感帶在側腰，「只要摸到他的側腰，他反應都會很可愛。」林毓桐也分享兩人拍攝親吻戲曾意外互撞：「因為嘴對嘴親的時候會碰到鼻子，正常情況我們會討論好各自要在哪一邊，但有時候開拍又可能錯亂，就會撞在一起。」
記者羅凌筠／綜合報導
徐愷表示與林毓桐劇中的吻戲代表一親即永恆，林毓桐也加碼形容兩人在《奇蹟》中的感情既唯美又深情，「劇中我們有很多鏡頭都是親下去後就黏很久。」另一對CP也是高人氣，姜典直指與陳柏文的吻戲是前所未有，陳柏文則逗趣表示，兩人吻戲默契極佳，他說：「拍吻戲前假設我看到姜典頭歪右邊，我就會自動往左邊，期間我們也會用眼神自動換位。」
徐愷、林毓桐在劇中的感情線白熱化，卻遭到飾演反派的宋偉恩從中破壞，使得兩人深受重傷，談及與宋偉恩對戲過程，徐愷表示：「因為偉恩給我的能量很強，也讓我在跟他對戲時演得很開心、興奮。」林毓桐也說宋偉恩的能量強大到也能將他一起帶入角色情緒中。
八大電視將舉辦「與你相遇《奇蹟》公開見面會」，主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典將於10月14日下午1點半於大直美麗華5樓摩天廣場合體現身，與粉絲們近距離互動，活動詳情請見《奇蹟》及八大電視官方粉絲團。