小犬颱風路徑又變了！明早登陸位南移 5日「8縣市」可能停班停課
小犬颱風（國際命名：KOINU）在今（4）日早上出現「二度開眼」的情況，會以較完整的中颱型態撲向台灣，不過小犬颱風最新預測路徑預測稍微往南調整，登陸位置也往南調整、時間也稍微延後，全台今明兩天受到影響最大，民眾防颱作業一定要及早做好！氣象專家彭啟明也預估，嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東以及綠島、蘭嶼估計會達到停班停課的標準。不過稍早花蓮已經開第一槍，宣布5日停止上班上課。
記者張嘉哲/綜合報導
彭啟明在《YahooTV》直播當中表示，明天上午的風力會比現在還要來的更強，其中台東、綠島、蘭嶼風速非常大，符合停班課標準；而高雄及屏東風力也非常接近放假標準，西半部沿海風力強勁，台南、高雄、屏東、嘉義縣市也有可能達到達到停班停課標準。
彭啟明提到，北部沿海風力雖然大，但因為處於暴風圈的邊緣，停班停課機率不高，放假仍以南部為主；雨量部分，包括花蓮、宜蘭、台東、屏東、高雄要注意大量降雨。而根據氣象署公布小犬颱風最新風雨預報，其中風力達到停班停課標準的地區包括恆春半島、台東、綠島、蘭嶼、澎湖；雨量達標則有花蓮、台東；高雄山區，屏東則接近達標。
綜觀數據包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖、花蓮以及綠島、蘭嶼一共8縣市在5日有可能會停班停課。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。