世界冠軍+1！簡嘉程「WSC虹吸咖啡大賽」　以阿里山藝妓拿近滿分

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2019年，簡嘉程於台灣地區選拔賽中奪冠，取得台灣區代表權，由於疫情肆虐，賽事遲至今年9月29日才舉行。簡嘉程將賽事主題鎖定在「美麗的台灣」，將工作檯陳設營造出台灣阿里山意象，且全程的賽事中盡可能使用台灣設計師或自創的咖啡設備進行沖煮，咖啡豆則選用台灣阿里山豆御香莊園藝妓咖啡，剛於今年COE以藝妓咖啡豆囊括前三名，由小農曾福森所種植。簡嘉程說：「台灣咖啡的特色是乾淨、輕盈、有淡雅的水果風味，類似桃子、熱帶水果、鳳梨。」
WSC世界虹吸咖啡大賽的綜合咖啡比賽項目，著重在呈現以不同種類的咖啡豆或不同烘焙程度的咖啡豆混合拼配後的平衡風味，賽前，簡嘉程經過無數測試，反覆設定藝妓咖啡參數，將豆御香莊園藝妓咖啡豆以極淺焙、淺焙呈現此款「綜合咖啡」的果香蜜味。
至於「創意咖啡」項目，他改變原本綜合咖啡豆的研磨粗細，並把風味粹取的濃厚些，再巧妙的搭配當地的水蜜桃汁和台南黑糖漿，凸顯出此款咖啡獨具的深色莓果和櫻桃風味。在展現咖啡烹煮技藝之外，簡嘉程也以自行設計的急速冷卻設備，將虹吸壺粹取完後的熱咖啡以快速攪拌、隔冰塊快速降溫的方式讓咖啡快速降至冰涼狀態，並讓咖啡產生綿細泡泡，創造出近似於啤酒的獨特口感和風味，因此簡嘉程才決定，之後要將此創意咖啡以台灣啤酒包裝呈現。
值得一提的是，在比賽中，簡嘉程需為三位感官評審提供每位一杯綜合咖啡和一杯創意咖啡。他巧妙地一次沖煮出包含綜合和創意咖啡等共6杯咖啡，原訂15分鐘的比賽時間，僅用不到3分鐘，也因為如此讓他有更餘裕的時間為評審面提供面對面的桌邊服務，並引導評審感受風味。評審在評分表中給予簡嘉程激近滿分的高度評價，稱呼他為虹吸咖啡師的典範，並贊譽他的吧台時間管理技巧。目前簡嘉程得獎的兩款作品，若咖啡豆供應穩定，或許會在11月份開幕的新店鋪販售。
另外，一年一度的烘焙賽事《德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽》即日起也將開跑。由德麥食品股份有限公司主辦、LESCURE萊思克原廠、中華穀類食品工業技術研究所等協辦，堪稱台灣規模最大、最專業的烘焙賽事，今年邁入第四屆。
今年決賽將採雙人組隊參賽，於中華穀類食品工業技術研究所現場實際操作包含國王派(傳統、創意)、傳統可頌、創意丹麥、布里歐系列，以及剩料再利用的創意千層等5項品項，決賽前三名除獲得獎金、獎牌鼓勵之外，主辦單位另加碼贈送每人乙次韓國進修之旅，估計獎金總值飆破100萬台幣。即日起11月2日接受網路報名，初賽將於11月3日進行評選，當天選出8組選手晉級決賽，決賽將於12月9日、10日舉行，結果將在12月11日揭曉。
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