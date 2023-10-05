高粱界泰坦灰　金高大師源酒低奢登場　網：比搶到新機還爽！

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走過一甲子，賀慶58白金龍上市60週年的源酒系列正是以「追本溯源」為核心，找尋高粱酒最「源」始的樣貌。首發款「白金龍經典源酒」回到了58白金龍發源地，尋找這傳承一甲子的經典之初；系列第二款「白金龍首席源酒」則是由金酒首席調酒師在原酒原液中精挑細選，不降度灌裝，推出珍稀源酒中的原酒。一年接著一年，兩款源酒已經成為高粱酒迷口耳相傳的心頭好，紛紛敲碗期待新品上市。
如今系列作來到了第三作大師源酒，以「源香源藝」出發，運用紅磚窖池古法釀造，再由大師級調酒師在眾多原液百中選一釀製，再百中選一熟成。大師源酒結合了兩款系列開端作的製程精華，成就出匯聚「陳香、醬香、窖香」三香齊聚的奇蹟酒款。酒香風格沉穩，帶有古董沉木特有的年代感；中段口感富有古早味蜜餞的酸甜滋味，讓酒體飽滿而不刺激，更襯托出醬香的厚重扎實；尾韻持久而討喜，令人忍不住翻出收藏，讓三支作品齊聚一堂，交織出一場高粱的交響樂。
大師源酒不僅繼承「白金龍經典源酒」與「白金龍首席源酒」的優點，就連瓶身設計也暗藏巧思。作為系列開端作，「白金龍經典源酒」與「白金龍首席源酒」兩者瓶身設計選擇了最原始純淨的黑白色彩；於是融合兩者的「大師源酒」則是由黑白調和成灰，向源流致敬。整體瓶身以亮面噴瓷打造全新金屬光澤感，搭配古銅浮凸燙金文字，不只遠觀精緻悅目，把玩起來手感更是一流。
你或許搶不到 iPhone 泰坦灰新機，但你絕對不容錯過高粱酒界的惹火新品「白金龍大師源酒」。集系列優點於一瓶的美味，值得每位藏家擁有。即日起全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7-11及全家便利商店皆可店洽預購，建議售價 1,000 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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